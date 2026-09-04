"Будете смеяться": Резников рассказал об одном требовании России на переговорах

Среди ряда нелепых требований одно выделялось наиболее ярко

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Во время первых переговоров между Украиной и Россией в Беларуси в феврале 2022 года россияне предлагали заключить соглашение между двумя государствами и закрепить их требования. Однако эти требования буквально означали капитуляцию.

Об этом участник переговорного процесса, министробороны Украины (2021-2023) Алексей Резников рассказал в интервью "Телеграфу": "Сурков бегал по потолку, Путин был измучен, а Зеленский верил, что можно договориться – Резников о том, как начиналась большая война ч. I".

"Когда я услышал эти требования, то для себя назвал это "мягким вариантом капитуляции", — говорит он.

По словам Резникова, речь шла о:

конституционном отказе от вступления в НАТО;

конституционном внедрении равнозначности русского языка наряду с украинским;

запрете (как россияне считали) нацизма (так называемая "денацификация");

сокращении численности ВСУ и средств (танки, самолеты, ракеты).

Однако наиболее нелепое требование касалось шествия с факелами.

"И еще (будете смеяться) запрет любого шествия с факелами. То есть, в сущности, то, что они закладывали в свое "СВО", называли "денацификацией", это и было в проекте этого соглашения", — отметил экс-министр обороны.

Кроме того, россияне настаивали, чтобы Украина признанала Донбасс уже не украинским городом.

Алексей Резников

Переговоры в Беларуси в 2022

Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Беларуси. Тогда 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года — в Бресте. Украинскую сторону представляли советник офиса президента Михаил Подоляк, члены Верховной Рады Давид Арахамия, Рустем Умеров, Алексей Резников, Андрей Костин, замминистра иностранных дел Николай Точинский и банкир Денис Киреев. В российскую делегацию вошли Владимир Мединский, Борис Грызлов, Леонид Слуцкий, Андрей Руденко и Александр Фомин.

Переговоры Украины и России в Беларуси в 2022. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Пашинян осадил Путина на переговорах.