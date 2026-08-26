Есть три способа заставить Путина закончить войну уже в 2027 году, – экс-посол США

Главе Кремля следует учитывать сразу ряд факторов

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Война Россия против Украины действительно может закончиться в 2027 году. Для этого к российскому главе Владимиру Путину должно прийти осознание, что он не может победить, а это может произойти уже в ближайшие полгода.

Об этом бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу": "Путин может остановить войну уже через полгода": экс-посол США Тейлор о плане Трампа, санкциях и НАТО".

По его мнению, должны одновременно сработать сразу три фактора, которые усилят давление на Путина. Первый — это продолжение поддержки Украины.

"Европейцы продолжают усиливать поддержку, снабжая Украину вооружением — закупая его у Соединённых Штатов, частично используя собственные запасы, а также помогая украинцам производить собственное оружие. Если эта помощь будет продолжаться, Путин всё яснее будет понимать, что победы не будет", — говорит Тейлор.

Второй фактор — новые санкции США против России. Экс-посол уверен, что когда Путин увидит, что Штаты вводят санкции, о которых говорили, он станет свидетелем сильной двухпартийной поддержки этого решения и поймет: эта позиция непоколебима.

Уильям Тейлор

Третий — стойкость самой Украины. Путин также должен учитывать непоколебимость украинского народа и готовность продолжать сопротивление.

"К тому же он не может не учитывать самих украинцев — вашу силу, решимость, стойкость и растущий военный потенциал. Это никуда не исчезнет. И как только он все это осознает — возможно, еще в этом году или в начале следующего — ему придется остановить войну", — подытожил Тейлор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный социолог Евгений Головаха рассказал, когда закончится война.