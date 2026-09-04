Борьба за "уши" Трампа: может ли турне Уиткофа и Кушнера приблизить перемирие

В чем тайный смысл визита американских посланников в Киев

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье прибудут в Киев. На этом фоне появляются вопросы.

"Телеграф" поинтересовался у модели искусственного интеллекта Gemini, как эти визиты могут повлиять на переговоры и приблизят ли перемирие.

"Моя собственная оценка: этот визит (или даже сама его подготовка на фоне споров по безопасности) — это не о "скором мире", а о разведке боем на дипломатическом поле", — написала нейросеть. Она поделилась тремя выводами своего анализа.

Почему перемирия в ближайшее время не будет

По мнению цифрового разума, ожидать, что после турне представителей президента США Дональда Трампа стороны "сложат оружие", – большая иллюзия. Основным аргументом, почему компромисса не будет, он считает критический разрыв позиций.

С одной стороны, глава России Владимир Путин убежден, что имеет военную инициативу. Он считает, что способен и дальше истощать Украину, требуя в ультимативной форме по меньшей мере полного контроля над Донетчиной.

Украина в свою очередь принципиально не пойдет на капитуляционные требования относительно сдачи территорий или отказа от суверенитета.

"Дипломатия Уиткоффа и Кушнера сейчас не имеет материала для компромисса, потому что ни одна сторона не находится в состоянии, когда продолжение войны для нее хуже предложенного мира", – утверждает Gemini.

Суть визита — это борьба за "уши" Трампа

По мнению модели, главный смысл этих поездок — политический. Вашингтону важно показать внутреннему избирателю свою активность в деле достижения мира в Украине.

В то же время для Украины тоже есть выгода от визита американских представителей непосредственно в Киев. Это возможность выбить аргумент у российской пропаганды, ведь до сих пор Белый дом доверял словам Путина.

"Личный приезд посланников в столицу во время массированных атак – это фиксация того, что решения не могут приниматься за нашей спиной", – считает искусственный интеллект.

Кремль искусственно завышает ставки и повышает риски

Попытки Москвы запугать Уиткоффа и Кушнера рисками безопасности во время их пребывания в Киеве — это классический элемент давления. Кремль пытается заставить американцев общаться с Украиной исключительно дистанционно или через посредников, объясняет ИИ. Таким образом, россиянам проще навязывать свой нарратив США.

Путин завышает ставки. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Визит посланников в Киев может помочь нарисовать "рамку" предстоящих переговоров и зафиксировать реальные, а не вымышленные красные линии обеих сторон.

"Но на ситуацию на фронте или на скорость наступления перемирия это практически не повлияет — в ближайшее время судьба будущих сделок все равно будет решаться на поле боя и через дипломатию давления на экономику РФ", — подытожила модель.

Напомним, в конце августа вместо привычных переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию прибыл глава Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф, известный своей "ястребиной" позицией. Gemini объяснила, что заставило президента США Дональда Трампа изменить стратегию и к каким результатам может привести такая ротация.