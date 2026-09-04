Война началась в голове Путина еще до 2014 года: что он воспринял как личное оскорбление

Пророссийский сценарий не сработал — это глава РФ воспринял за свой счет

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Вторгнуться в Украину президент России Владимир Путин задумал за 18 лет до начала полномасштабного вторжения. На его решение повлияли не аннексия Крыма или начало боевых действий на востоке Украины, и не встреча с Владимиром Зеленским после его избрания, а события 2004 года, когда произошла Оранжевая революция.

В этом уверен экс-министр обороны Алексей Резников. Детальнее о событиях, предшествовавших полномасштабному вторжению и произошедших в его начале, он рассказал "Телеграфу" в первой части интервью: Сурков бегал по потолку, Путин был измучен, а Зеленский верил, что можно договориться — Резников о том, как начиналась большая война.

Резников акцентирует — в 2004 году, когда украинцы вышли на протесты из-за фальсификации результатов выборов, была попытка "установить российский режим в Украине через своего прокси Януковича". Тогда Путин уже даже приветствовал экс-президента с "победой", а решением Верховного Суда результаты были отменены. Этому решению предшествовала волна протестов: "Украинцы мирно вышли на площади городов и сказали: "Стоп. Наше право свободно выбирать своего президента было осквернено и нарушено".

Как считает экс-министр обороны, российского президента это разозлило, ведь он воспринял это лично. "Путина тогда это выбесло. С его точки зрения, украинцы тогда унизили лично Путина и его окружение. И потому война в его голове родилась в 2004 году", — резюмирует Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скорого окончания войны ждать не стоит. По разным оценкам, Россия будет затягивать ее по меньшей мере на 2-3 года. Ожидать завершения боев не стоит — можно говорить только об уменьшении интенсивности. Российская верхушка активно заявляет — договариваться с Украиной они не хотят.