От "террористов" до мирных инициатив: как Путина заставили "переобуться" за несколько дней (видео)

Китай и Индия просят Путина остановить войну, однако на решение главы Кремля может повлиять только ВСУ

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Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников прокомментировал слова президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Он обратил вниманию на то, что глава Кремля вновь сменил позицию в этом вопросе.

Соответствующий комментарий Портникова доступен на его одноименном YouTube-канале. Журналист отметил, что Путин вновь обратился к идее переговоров между Москвой и Киевом.

При этом на настроения главы Кремля повлияли не призывы американской администрации о прекращении войны, а результаты его встречи с главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке (Кыргызстан), где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Обе страны являются фактическими энергетическими спонсорами РФ и таким образом не обращать внимания на их замечания по поводу необходимости прекращения войны Путин не может", — сказал Портников.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди/Фото: Getty Images

По словам Портникова, только украинская армия может заставить Путина задуматься о завершении российско-украинской войны, а Си Цзиньпина — более жестко относиться к такой необходимости.

"Чем более серьезными будут удары ЗСУ по НПЗ, портах и ВПК РФ, чем быстрее будет закрыто российское небо, и чем серьезнее почувствует на себе войну Москва, тем быстрее желание Путина говорить о переговорах, чтобы от него отстали в Вашингтоне и Пекине, перерастет в настоящую готовность к мирному регулированию этой жестокой войны", — закончил Виталий.

Портников проанализировал речь Путина

Отметим, в четверг, 3 сентября, Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил о возможности мирных переговоров с Киевом.

"Договориться между собой (об окончании войны — ред.) должны в первую очередь Россия и Украина. А другие страны готовы поддержать и помочь. И не только США… Китай, например, постоянно обращает на это внимание и содействует тому, чтобы проблема была решена и, в первую очередь, мирным путем", — сказал Путин.

Примечательно, что буквально на днях, 1 сентября, глава Кремля заявил, что с "террористами переговоров не ведет". Так он отреагировал на резонансные слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что российское небо становится полностью опасным.

"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут", — сказал Путин.

Путин готовит новый удар?

Напомним, Портников считает, что война между Украиной и РФ будет продолжаться, даже если Путина сменит другой главарь. Дело в том, что особенность российской агрессии состоит в почти единодушной ее поддержке среди властных элит РФ.