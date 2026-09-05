"Тактика салями". Резников рассказал, что было самым трудным в переговорах с Москвой

Экс-министр рассказал о хитрости россиян

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Самым трудным в переговорах с Россией в рамках Минского процесса было то, что РФ применяла так называемую "тактику салями". После первой и единственной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным 9 декабря 2019 г. в Париже в рамках саммита "Нормандской четверки", Минский процесс активизировался, однако в итоге окончательно зашел в тупик.

Подробнее об этом читайте в первой части интервью "Телеграфу" непосредственного участника переговорного процесса, министра обороны Украины (2021-2023) Алексея Резникова: Сурков бегал по потолку, Путин был измучен, а Зеленский верил, что можно договориться – Резников о том, как начиналась большая война

Минский процесс — это серия дипломатических переговоров и договоренностей, направленных на мирное урегулирование военного конфликта на востоке Украины (Донбассе), который начался в 2014 году. Переговоры проходили в столице Беларуси — Минске при участии Украины, России и ОБСЕ (в составе Трехсторонней контактной группы), а также при политической поддержке лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Почему Минский процесс захлебнулся

Алексей Резников поделился своими гипотезами, почему формат не имел успеха. Главная из них состоит в том, что россияне не собирались на самом деле отдавать захваченные территории Украины.

"Они как раз и не были искренни. Но они понимали изоляционные риски и хотели оставаться игроком на международной арене, который формально повсюду одобряет идею неприкосновенности территорий, независимости государств, права на суверенитет. Более того, они же [формально] еще и гаранты мировой безопасности, поскольку являются одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН", – рассказал экс-министр.

Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

По его словам, Россия действовала по "тактике салями". Это стратегия достижения большой цели с помощью постепенных, малых и едва заметных шагов, когда сложную задачу или противника разделяют на маленькие части и устраняют "по кусочку".

"То есть "тактика салями": понемногу "отрезать" и назад уже не уступать. Это в стиле россиян. Например, если мы открываем текст Минских соглашений, то Крыма там уже нет. Его "потеряли".

Вот вам кусочек и "отрезали" — "салями". Потому и оставили положения в соглашениях, чтобы не допустить контроля над границей с украинской стороны. Я лично несколько раз в Минском процессе поднимал вопрос о создании пятой рабочей группы, в которую войдут пограничники и таможенники с нашей и российской стороны и начнут обсуждать, как будут восстанавливаться пограничные пункты контроля. Но россияне даже сделать это отказывались. Говорили: "Не ко времени", — вспоминает Резников.

По его словам, Россия и не планировала "сдавать назад". Они планировали, возможно, для Запада сделать вид и провести местные выборы. При этом у них была уверенность, что там будут избраны их прокси, а дальше они будут контролировать это через условные местные референдумы.

"И самое главное — останется оружие на руках. Они же отказывались обсуждать с нами вопросы разоружения воинов на территории Луганской и Донецкой области, которые россиянами и были вооружены. Поэтому когда мы доходили до конкретики в Минских соглашениях, они любым способом от этого убегали и блокировали", — подчеркнул Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о "перемирии" на время визита представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для проведения переговоров. ВСУ получили новые приказы.