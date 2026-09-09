Санкции против России и €100 млрд для Украины: Елена Кондратюк передала предложения делегации Рады в Европарламент

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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, возглавившая делегацию народных депутатов Украины, провела встречу с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

Об этом сообщает правительственный портал. Отмечается, что во время встречи Елена Кондратюк передала Роберти Мецоли предложения парламентской делегации, которая посещает Брюссель в рамках Women Empowerment Programme — программы женского политического лидерства от Европейского парламента для украинских депутаток.

"Мы использовали эту встречу, чтобы откровенно поговорить с госпожой Президент Европарламента о конкретных и неотложных потребностях Украины", — сообщила вице-спикер.

Среди предложенных предложений:

1. Гарантировать минимум €100 млрд для поддержки Украины в бюджете ЕС на 2028-2034 годы.

"Европейская комиссия предложила предусмотреть для Украины отдельный резерв объемом до €100 млрд. Просим поддержать закрепление в окончательном бюджете ЕС €100 млрд как гарантированного минимального объема финансирования Украины на 2028-2034 годы. Также просим поддержать выделение достаточных и долгосрочных ресурсов ЕС для усиления противовоздушной обороны Украины", — подчеркнула Елена Кондратюк.

2. Придать украинским депутатам статус наблюдателей в Европейском парламенте и открыть Представительство Верховной Рады при Европарламенте.

"Предлагаем рассмотреть возможность предоставления народным депутатам Украины статуса наблюдателей в Европейском парламенте как одного из практических шагов постепенной интеграции Украины в ЕС еще до обретения полноправного членства. Также предлагаем открыть Представительство Верховной Рады Украины при Европейском парламенте, которое обеспечит постоянное рабочее взаимодействие между двумя парламентами", — отметила вице-спикер.

3. Создать в Европейском парламенте специальный комитет по санкциям.

"Предлагаем создать специальный комитет, который сосредоточится на противодействии обходу санкций против России и унификации их применения в государствах ЕС. Речь идет, с одной стороны, о закрытии лазейок, через которые Россия продолжает получать технологии и ресурсы для войны, а с другой — о согласовании санкционных списков, критериев и практики применения санкций в странах санкций, в странах санкций, а также практики применения санкций в странах ЕС. В частности, важно унифицировать санкции в отношении лиц и организаций, причастных к депортации, принудительному перемещению, индоктринации и милитаризации украинских детей", — добавила Елена Кондратюк.

4. Обеспечить стабильное финансирование Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

"Просим поддержать отдельное, гарантированное и многолетнее финансирование вклада ЕС в Специальный трибунал, чтобы его работа не зависела от ежегодных добровольных решений", — пояснила вице-спикер.

5. Провести в Европейском парламенте отдельные дебаты по поводу украинских детей.

"Просим инициировать дебаты Европейского парламента с последующим принятием соответствующей резолюции о преступлениях индоктринации и милитаризации депортированных, незаконно перемещенных украинских детей и детей, проживающих на временно оккупированных территориях, опираясь на актуальные международные отчеты и задокументированные доказательства этих преступлений", — отметила Елена Кондратюк.

Заместитель Председателя Верховной Рады также выразила искреннюю признательность Президенту Европарламента Роберту Мецоли за неизменную солидарность и поддержку Украины.

"Наши разговоры всегда откровенны и предметны. Поддержка Украины должна перестать быть набором чрезвычайных решений и стать долгосрочной политикой Европейского Союза", — убеждена чиновница.

Добавим, что в состав многопартийной делегации Верховной Рады Украины, прибывшей с визитом в Европарламент, также входят народные депутаты Мария Ионова, Алина Загоруйко, Оксана Дмитриева, Юлия Овчинникова, Галина Михайлюк, Татьяна Скрипка, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Юлия Сирко, Лариса Билозир, Елена Копанчук.