Зима 2026-2027 готовит сюрприз украинцам: виноваты две аномалии

Это может повлиять на температуру воздуха и количество снега

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Украину и другие страны Восточной Европы может ожидать необычная зима. На погоду в Европе способны повлиять сразу две большие аномалии — сильный Эль-Ниньо и особая ситуация в Индийском океане.

По прогнозам метеорологов, их одновременное влияние может изменить погоду в Европе зимой 2026-2027 годов, пишет румынское издание Libertatea.

Морозов может быть меньше

Эль-Ниньо – это природное явление, во время которого вода в части Тихого океана становится значительно теплее. Поэтому меняется движение воздуха над океаном, а последствия могут ощущаться даже в Европе.

На этот раз Эль-Ниньо может быть особенно сильным. Поэтому синоптики внимательно следят за ним и пытаются понять, какой будет будущая зима.

Для Украины главный прогноз пока выглядит так: зима может быть теплее обычной. Впрочем, это касается не только нашей страны, но и значительной части Восточной и Центральной Европы.

В то же время это совсем не означает, что морозов не будет. Даже в теплую зиму в Украину могут приходить волны холодного воздуха.

Вторую аномалию нашли в Индийском океане

Одновременно ученые наблюдают за так называемым положительным диполем Индийского океана. Простыми словами, температура воды в разных частях океана сильно отличается от обычной.

Это явление также оказывает влияние на движение воздушных масс. Когда оно происходит одновременно с Эль-Ниньо, влияние на атмосферу может быть сильнее.

Именно поэтому метеорологи ожидают, что предстоящая зима в Европе может быть нестабильной. После потепления могут приходить короткие похолодания, а дождь может сменяться мокрым снегом.

Что это значит для Украины

Предварительные прогнозы показывают, что у Восточной Европы есть шансы на более мягкую зиму. То есть длительные периоды сильных морозов могут встречаться реже.

В то же время со снегом ситуация не столь однозначна. В северных и северо-восточных районах Европы осадков может быть много. В Украине все будет зависеть от того, как именно будут располагаться области высокого и низкого давления.

Более точную картину метеорологи смогут получить осенью, когда будет понятно, насколько сильными окажутся обе океанические аномалии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая аномалия зимой может оставить без света и транспорта целые регионы.