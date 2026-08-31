Дожди и ветер испортят школьные линейки в нескольких областях: какой будет погода в сентябре

Метеоролог назвал дату резкого похолодания

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В первые дни осени в Украине будет тепло и по большей части сухо. Однако 1 сентября в западных и северных областях возможны дожди и порывистый ветер.

Дожди и ветер 1 сентября

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Он пояснил, что в начале сентября Украина будет находиться под влиянием западных и юго-западных воздушных потоков, обеспечивающих в нашей стране преобладание теплой погоды на фоне повышенного атмосферного давления. Дождей будет немного.

"Самые существенные осадки пройдут в западных и северных областях 1 сентября. Здесь днем местами возможна гроза и порывистый ветер. В других регионах страны продлится период сухой погоды", — прогнозирует метеоролог.

С 5 сентября начнутся дожди

По словам Кибальчича, уже с 5 сентября погода изменится. Циклоны принесут в Украину облачность, усилится ветер и дожди разной интенсивности будут идти по всей стране.

На карте представлено распределение аномалии количества осадков в Европе по 6 сентября включительно. Зеленым цветом показаны регионы с чрезмерным увлажнением, желтым и оранжевым – с нехваткой дождей

Сколько будут продолжаться осадки

Дождливая погода продлится до 7 сентября, прогнозирует синоптик. После этого на смену циклонам придет антициклон из центральной Европы, который будет определять погоду в нашей стране до конца первой декады месяца.

Часть страны охватят ветры

Временами будет усиливаться ветер. Наиболее сильные порывы западного и северо-западного направления ожидаются 5 и 7 сентября. В настоящее время скорость ветра в отдельных регионах может достигать 15-22 м/с.

Однако ветреная погода продлится недолго. С 8 по 10 сентября под влиянием большого антициклона ситуация в атмосфере над Украиной постепенно стабилизируется.

Какая будет температура в Украине до 10 сентября

Температурный фон будет распределяться неравномерно. Иногда будут значительные контрасты и перепады в течение короткого промежутка времени. С 1 по 5 сентября в центральных, южных и восточных областях дневная температура будет колебаться в пределах +29…+34 градусов, ночью около +13…+19 °С. В западных и северных регионах в указанные дни днем ​​температура воздуха будет составлять +23…+28 °С, ночью +10…+16 °С.

"Начиная с 6 сентября в результате поступления более прохладной и свежей воздушной массы из районов стран Балтии и Скандинавского полуострова ожидается существенное снижение температуры во всех регионах Украины. Ночные температуры снизятся приблизительно до +7…+13 °С, днем +17…+23 °С. Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и повышенным количеством облачности. Приблизительно такой температурный фон сохранится до конца первой декады, только в южных регионах и на Закарпатье постепенно потеплеет на 3–5 °С", — прогнозирует Кибальчич

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