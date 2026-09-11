Россияне выбивают АЗС в Киеве: ждать ли топливного кризиса

Враг пытается создать топливный кризис

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В Киеве в результате очередной атаки, которую враг совершил 11 сентября, есть попадания по автозаправочным станциям в двух районах столицы. По одной из них россияне ударили дважды

Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской глава Виталий Кличко. По его словам, прилеты по АЗС были в Днепровском и Оболонском районах Киева.

"В Оболонском районе повторное попадание в АЗС", — отметил мэр.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, по предварительной информации, в Оболонском районе есть 2 пострадавших в результате вражеской атаки.

Почему Россия атакует АЗС и может ли быть кризис

Создание в Украине топливного кризиса – это несбыточная мечта врага. В то же время ударами по заправкам россияне пытаются устроить локальные сбои в логистических цепочках и панику среди населения.

Об этом ведущий аналитик топливного рынка Украины Сергей Сапегин рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу": "Россия начала бить по АЗС в Киевской области. Спровоцирует ли это масштабный топливный кризис".

Однако, как говорит Сапегин, полностью сломать украинский топливный рынок такими ударами Россия не сможет. Сейчас он более конкурентный и значительно более гибкий, чем был в 2022 году.

"Но нанести болезненные локальные кризисы — может. Наибольший риск не в общем дефиците горючего, а во временной потере доступа к нему там, где оно критически нужно: в прифронтовых районах, для медиков, коммунальщиков, эвакуации и генераторов и т.д", — пояснил специалист.

Другие атаки по АЗС

10 сентября враг атаковал автомобильную заправочную станцию в Голосеевском районе Киева. Российский БПЛА "Шахед" ударил по заправке "Укрнафты".

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В результате четверо пострадавших в результате удара по АЗС в столице. Трое раненых медики госпитализировали.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Сгоревшее авто после удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На месте удара по АЗС работала скорая/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть альтернативы обычным заправкам.