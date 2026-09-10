"Шахед" уничтожил АЗС в Киеве, пострадали люди (репортаж Яна Доброносова)

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В четверг, 10 сентября, Россия атаковала автомобильную заправочную станцию в Голосеевском районе Киева. Российский БПЛА "Шахед" ударил по заправке "Укрнафты".
Корреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показал последствия вражеской атаки. По данным Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта.
Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки по АЗС пострадали четверо людей. Трое раненых медики госпитализировали.
Напомним, утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Была повреждена 22-этажка. Вражеский "Шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажа. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На опубликованных кадрах видны последствия удара по части дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбито остекление.