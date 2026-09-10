"Шахед" уничтожил АЗС в Киеве, пострадали люди (репортаж Яна Доброносова)

После удара беспилотника АЗС загорелась

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В четверг, 10 сентября, Россия атаковала автомобильную заправочную станцию в Голосеевском районе Киева. Российский БПЛА "Шахед" ударил по заправке "Укрнафты".

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия вражеской атаки. По данным Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта.

Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки по АЗС пострадали четверо людей. Трое раненых медики госпитализировали.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на АЗС/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сгоревший автомобиль на месте прилета "Шахеда" на АЗС/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На место удара прибыл экипаж скорой помощи/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Спасатели обсуждают ситуацию/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Местные жители наблюдают за работой спасателей/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Медики госпитализировали 3 пострадавших/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Доставщики Glovo смотрят на последствия удара по АЗС/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Оборудование АЗС полностью уничтожено/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сгоревший автомобиль на месте удара "Шахеда" по АЗС/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара РФ по АЗС в Киеве/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Была повреждена 22-этажка. Вражеский "Шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажа. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. На опубликованных кадрах видны последствия удара по части дома, сразу несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбито остекление.