Дрон влетел прямо в дом. Как выглядит 9-этажка в Киеве после российского удара (репортаж Яна Доброносова)

К счастью, обошлось без погибших

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В ночь на пятницу, 11 сентября, россияне атаковали Киев беспилотниками. Последствия вражеских ударов есть в двух районах, в Днепровском дрон влетел в жилую девятиэтажку, возник пожар.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший поврежденный дом. В ГСЧС сообщили, что горел фасад дома с первого по пятый этажи. Огонь также охватил квартиру на втором этаже. По данным КГВА пострадали восемь человек.

"Чрезвычайникам удалось спасти 7 человек, еще 7 — передано в кареты скорой, для дальнейшей помощи", — говорится в сообщении.

Жители дома, попавшего под обстрел. Фото: Ян Доброносов

Повреждены квартиры. Фото: Ян Доброносов

Дом обгорел. Фото: Ян Доброносов

Пожар распространился на фасад нескольких этажей. Фото: Ян Доброносов

Двор засыпан обломками. Фото: Ян Доброносов

Киевляне возле пострадавшего дома. Фото: Ян Доброносов

Кроме того, поздно вечером 10 сентября из-за вражеской атаки возник пожар в одноэтажном складском здании в Оболонском районе Киева. Спасатели ликвидировали пожар в 23.53. К счастью, люди не пострадали.

Киев был под вражескими ударами и 10 сентября — что известно

Накануне, 10 сентября, враг атаковал автомобильную заправочную станцию в Голосеевском районе Киева. Российский БПЛА "Шахед" ударил по заправке "Укрнафти". Вспыхнул легковой автомобиль, была повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом доме. Пострадали четыре человека.

Как сообщал "Телеграф", утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Была повреждена 22-этажка. Вражеский "Шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия.