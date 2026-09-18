Трамп появился на публике с новым синяком: что не так на фото

На кадре с недавнего публичного мероприятия заметно необычное изменение

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за синяка на руке. На сей раз он появился на левой руке, тогда как ранее чаще он был на правой.

Внимание на возможное ухудшение состояние здоровья американского лидера обратил политический комментатор Аарон Рупар. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

"На левой руке Трампа (не на той, которая обычно покрыта синяками) при его прибытии сегодня в Северную Каролину были заметны обширные кровоподтеки", — говорится в сообщении.

Синяк на руке Трампа. Фото: Aaron Rupar / Х

Синяк на руке Трампа. Фото: Aaron Rupar / Х

Как пишет MSN, в среду, 16 сентября, Дональд Трамп находился в Северной Каролине, чтобы выразить свою поддержку кандидату в Сенат США Майклу Уотли. Тогда же и был замечен синяк на его руке.

Некоторые комментаторы согласны с тем, что синяки могут быть следствием внутривенных инъекций. Один из пользователей сети предположил, что синяк на руке Трампа мог появиться из-за того, что ему неудачно поставили капельницу.

Бывали случаи, когда Трамп наносил на руку консилер, пытаясь скрыть синяки, но и это не помогало полностью замаскировать их. Напротив, это лишь привлекало к проблемному участку лишнее внимание.

"Телеграф" обратился за мнением к искусственному интеллекту и, по его словам, пятно больше всего похоже на обычный ушиб или давление на кисть. Синяк расположен на участке, где под кожей проходят мелкие сосуды, поэтому даже не очень сильный удар, прижим к твердой поверхности или механическая нагрузка могли оставить такой след.

При этом, цифровой разум не считает, что темный след на руке похож на последствия инъекции.

Синяки на правой руке Трампа

В августе текущего года пользователи сети обратили внимание на синяки, пятна и припухлость кожи. Некоторые писали, что рука президента выглядит так, будто он получил сильный удар, а наиболее эмоциональные комментарии вообще называли ее "гниющей".

Синяк на правой руке Трампа. Коллаж: "Телеграф"

Доктор Гарет Най из Университета Солфорда объяснил, что в пожилом возрасте кровеносные сосуды становятся более ломкими, поэтому кровоподтеки у пожилых людей возникают чаще, чем в молодом возрасте. Гематома на руке Трампа может быть вызвана ушибом, но она может быть и следствием внутривенного введения лекарства. По словам медика, это "может быть из-за капельницы", поскольку цвет пятна напоминает синяк, оставшийся после введения иглы.

Trump's mangled hand as photographed today at the White House



(Kylie Cooper/Reuters) pic.twitter.com/cPjWlx8HBD — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2026

Когда странный синяк на руке главы США привлек внимание в феврале 2025 года, его происхождение объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, причина появления гематомы в том, что Трамп слишком много работает и постоянно пожимает кому-то руки.

"Президент Трамп — человек из народа… У Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и жмет руки каждый день", — сказала Левитт.

В декабре 2025 года Трампа заметили с подозрительным пластырем на внешней стороне ладони, Левитт также вновь заявила, что это результат "постоянных рукопожатий", что является обычным для деятельности президента.

Она указала еще одну причину наличия кровоподтеков на руках Трампа. По ее словам, ежедневный режим употребления аспирина Трампом может также способствовать появлению таких синяков.

На руках Дональда Трампа заметили медицинский пластырь

Состояние здоровья Трампа

Состояние здоровья политика из-за возраста и других признаков часто становится темой обсуждения в СМИ и соцсетях. Как писало ранее издание Irish Star, после недавнего выпада Трампа в сторону Ирана его заподозрили в старческой деменции. В частности, такое мнение высказал старший медицинский аналитик MS NOW доктор Вин Гупта. По его словам, у президента США есть тревожные признаки, которые могут указывать на это заболевание.

"Непоследовательность. Не может закончить предложения. Часто путается. Нелогичный ход мыслей. Трудности с подбором слов", — написал доктор Гупта в соцсетях.

К таким выводам доктор пришел после этого сумбурного поста Трампа в Truth Social: "Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном, в Иране. Ничего подобного не будет. Откройте, бл*дь, пролив, или будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху".

До этого, в сентябре 2025 года психолог Джон Гартнер, который работал внештатным профессором медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, рассказал в подкасте The Daily Beast, что заметил у Трампа серьезное ухудшение состояния, которое может указывать на слабоумие.

По словам доктора Гартнера, у президента США наблюдается нарушение языковых и двигательных навыков, а также контроля импульсов. Это может свидетельствовать о деменции.

"Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей. Многие не осознают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком", — сказала она.

Также на фото из Белого дома в марте, на шее Трампа можно увидеть красное пятно. Оно похоже на аллергическую сыпь или какое-то заболевание кожи, например, экзему. Хотя Трамп уверял, что с ним все в порядке. Об этом пишет Forbes.

Дональд Трамп в Белом доме 2 марта 2026 года. Фото AFP

До этого, в сентябре прошлого года, в сети появилось фото Трампа с таблеткой голубого цвета в зубах. Кадр опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.

Трамп с таблеткой в зубах. Фото: Andres Kudacki

В мае 2026 года Трамп прошел комплексное медицинское обследование, по результатам которого заявил о своем замечательном физическом состоянии. С начала второго срока в должности президента он прошел уже четвертое медицинское освидетельствование.

Почти пятичасовой осмотр, проведенный врачом Белого дома президента, капитаном ВМС Шоном Барбабеллой включал лабораторные и когнитивные оценки.

"Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию", — заявил врач.

Однако медицинский аналитик CNN доктор Джонатан Райнер выразил сомнения в прозрачности Белого дома относительно здоровья Трампа. Его беспокоит дневная сонливость президента. За последнее время Трамп, вероятно, заснул на нескольких публичных мероприятиях.

"У президента сильная дневная сонливость. Он очень часто засыпает. Он неоднократно засыпал в Овальном кабинете, когда люди разговаривали с ним, а вчера были опасения, что он мог уснуть на Арлингтонском национальном кладбище во время празднования Дня памяти", — сказал Райнер.

Трамп засыпает на публичных мероприятиях. Фото: Irish Star

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что говорят врачи о состоянии здоровья президента США.