Статус многодетного отца не гарантирует отсрочку от службы: что важно знать украинцам

В ТЦК предупредили, кто может лишиться права и какие документы потребуют

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Наличие трех или более несовершеннолетних детей может стать основанием для отсрочки от мобилизации. Однако право на нее необходимо подтвердить, а военно-учетные данные должны оставаться актуальными.

Об этом рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП. Само по себе наличие трех детей не означает, что отсрочка будет предоставлена без проверки сведений.

Для подтверждения основания необходимо предоставить документы, которые доказывают:

отцовство в отношении каждого ребенка;

наличие трех или более детей младше 18 лет;

содержание детей — в случаях, когда это требуется.

Перечень документов определяется законодательством, в частности постановлением Кабинета министров №560.

Многодетный отец. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Где можно обновить данные

Доступные военно-учетные данные можно актуализировать через приложение "Резерв+". В предусмотренных законом случаях это также можно сделать через ЦНАП.

Обращение непосредственно в ТЦК и СП может потребоваться, если необходимо предоставить документы, сведения из которых отсутствуют в государственных реестрах. В частности, это касается подтверждения отцовства или содержания детей.

При этом для многодетных родителей также доступно оформление отсрочки через "Резерв+". Как сообщило Минобороны, система автоматически проверяет сведения в государственных реестрах. Для получения отсрочки данные должны быть внесены корректно, а задолженность по алиментам не должна превышать сумму платежей за три месяца.

Ранее мы писали, может ли мужчина оформить отсрочку от призыва или уволиться с военной службы, если его жена имеет инвалидность. Ответ зависит от того, о чем идет речь — отсрочка или увольнение, ведь в каждом случае действуют свои условия.