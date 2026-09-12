Отсрочка есть, но "Резерв+" ее не показывает: где может быть проблема и как ее решить
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Какие категории чаще всего сталкиваются с этой проблемой
Если в приложении "Резерв+" не отображается продленная отсрочка от мобилизации, причиной могут быть неактуальные или неполные данные в государственных реестрах. Министерство обороны объясняет, что автоматическое продление работает только тогда, когда система может подтвердить основание для отсрочки.
"Телеграф" расскажет, какие категории чаще всего сталкиваются с этой проблемой, какие реестры стоит проверить заранее и что делать, если автоматическое продление так и не произошло.
Почему отсрочка может не продлиться
Как сообщает Министерство обороны Украины, более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Это касается как отсрочек, оформленных через "Резерв+", так и тех, которые ранее получали через ЦНАП.
Автоматическая система продления отсрочек сверяется сразу с несколькими государственными реестрами. Если данные в одном из них неполные или устаревшие, система просто не находит оснований для продления — даже если у человека есть право на отсрочку.
По информации Министерства обороны, чаще всего с этим сталкиваются:
- люди, которые имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- родители трех и более детей.
Если отсрочка не отображается в приложении "Резерв+", прежде всего стоит проверить, установлена ли последняя версия приложения. После этого можно повторно подать запрос на оформление отсрочки.
Если проблема не решилась, адвокат Яна Меюс советует обратиться в службу поддержки "Резерв+".
В Минобороны отмечают, что в таком случае необходимо лично обратиться в любой удобный ЦНАП с соответствующими документами. Также стоит учитывать, что ТЦК и СП больше не принимают от граждан заявления на отсрочку.
Что проверить в реестрах
Чтобы автоматическое продление отсрочки сработало, данные в государственных реестрах должны быть актуальными.
В частности, стоит проверить:
- сведения о семье в ДРАЦС;
- РНОКПП отца или матери с инвалидностью в актовой записи о рождении;
- данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;
- персональные данные отца или матери в актовой записи о рождении детей — ФИО, дату рождения и налоговый номер;
- отсутствие задолженности по уплате алиментов или долг, который не превышает суммы платежей за три месяца.
"Своевременное обновление этой информации в профильных учреждениях гарантирует беспрепятственное подтверждение вашего права на отсрочку", — заявили в Министерстве обороны.
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