Отсрочка есть, но "Резерв+" ее не показывает: где может быть проблема и как ее решить

Какие категории чаще всего сталкиваются с этой проблемой

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Если в приложении "Резерв+" не отображается продленная отсрочка от мобилизации, причиной могут быть неактуальные или неполные данные в государственных реестрах. Министерство обороны объясняет, что автоматическое продление работает только тогда, когда система может подтвердить основание для отсрочки.

"Телеграф" расскажет, какие категории чаще всего сталкиваются с этой проблемой, какие реестры стоит проверить заранее и что делать, если автоматическое продление так и не произошло.

Почему отсрочка может не продлиться

Как сообщает Министерство обороны Украины, более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Это касается как отсрочек, оформленных через "Резерв+", так и тех, которые ранее получали через ЦНАП.

Автоматическая система продления отсрочек сверяется сразу с несколькими государственными реестрами. Если данные в одном из них неполные или устаревшие, система просто не находит оснований для продления — даже если у человека есть право на отсрочку.

По информации Министерства обороны, чаще всего с этим сталкиваются:

люди, которые имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

родители трех и более детей.

Если отсрочка не отображается в приложении "Резерв+", прежде всего стоит проверить, установлена ли последняя версия приложения. После этого можно повторно подать запрос на оформление отсрочки.

Если проблема не решилась, адвокат Яна Меюс советует обратиться в службу поддержки "Резерв+".

В Минобороны отмечают, что в таком случае необходимо лично обратиться в любой удобный ЦНАП с соответствующими документами. Также стоит учитывать, что ТЦК и СП больше не принимают от граждан заявления на отсрочку.

Что проверить в реестрах

Чтобы автоматическое продление отсрочки сработало, данные в государственных реестрах должны быть актуальными.

В частности, стоит проверить:

сведения о семье в ДРАЦС;

РНОКПП отца или матери с инвалидностью в актовой записи о рождении;

данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;

персональные данные отца или матери в актовой записи о рождении детей — ФИО, дату рождения и налоговый номер;

отсутствие задолженности по уплате алиментов или долг, который не превышает суммы платежей за три месяца.

"Своевременное обновление этой информации в профильных учреждениях гарантирует беспрепятственное подтверждение вашего права на отсрочку", — заявили в Министерстве обороны.

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