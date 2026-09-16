Смилянский подал в суд на НБУ и пообещал "уничтожить остатки репутации" Пышного

Он заявил, что уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде

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Глава АО "Укрпочта" Игорь Смилянский подал иск в суд против НБУ. Он требует отменить решение о его увольнении.

Об этом Смилянский написал в Facebook. Заявление адвокаты Смилянского подали в Киевский Окружной Административный суд.

"Я уверен в своей позиции и готов доказать её в суде. Считаю решение в отношении меня незаконным и предвзятым. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, которого не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у Укрпочты, и доказанных самим НБУ миллиардов гривен обнала средств", — заявил Смилянский.

Смилянский проиллюстрировал сообщение интересной картинкой. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Кроме того, он пригрозил "уничтожить в судебном порядке остатки репутации" главы НБУ Андрея Пышного. Смилянский добавил, что иск подал лично и юристов тоже оплачивает сам: "Укрпочта" ничего не платит.

"Единственное, беспокоюсь, что судебные дела занимают время, и пока они завершаются, кто-то, как показывает опыт, может оказаться на плёнках, за решёткой или за границей. Тогда, конечно, вкус победы будет немного испорчен, но, как вы увидели выше, я умею и ждать, и предвидеть определённые события", — резюмировал Смилянский.

Что предшествовало

В июне 2026 года Нацбанк признал гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского не отвечающим требованиям профпригодности для руководителя предоставлятеля финансовых платежных услуг. НБУ обязал отстранить его в течение пяти рабочих дней и за два месяца назначить нового руководителя.

Смилянский назвал решение НБУ сведением личных счетов с главой регулятора Андреем Пышным и заявил о намерении обжаловать его в суде. 1 июля Смилянский проинформировал, что продолжает исполнять обязанности руководителя "Укрпочты" в полном объеме.

Конфликт между Смилянским и Пышным длится несколько лет. С 2016 года Укрпочта продвигает идею создания почтового банка, однако НБУ эта идея не нравится.

Ранее "Телеграф" разбирался, что стоит за скандалом НБУ и Смилянского: штрафы, предупреждения и обвинения в некомпетентности.