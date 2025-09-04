"Ты будешь послан". Руководитель Укрпочты Смилянский попал в скандал из-за комментария в соцсети
-
-
Генеральный директор Укрпочты объясняет, что отвечает только в соответствии с тоном комментариев пользователей
В соцсети Х разгорелась пылкая дискуссия вокруг стиля общения генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского. Первопричиной стало обвинение компании в давлении на работников, мол, сокращают зарплату из-за невыполнения планов подписки изданий и заставляют оплачивать испорченный товар.
Игорь Смилянский ответил, что не все так просто и проблема в другом. Он также упомянул проблемы в селах и прифронтовых районах с выплатой пенсий на карту, ведь там нет банков и банкоматов, а для людей с инвалидностью или пожилых украинцев поездка в финансовые учреждения — это сложно. Однако общественную дискуссию вызывали не столько идеи, вложенные Смилянским в текст, как его стилистика. Он отвечает достаточно резко, использует ругательства, девиантную лексику и даже "блатной жаргон".
В то же время, когда в общении на тему почтальонов и их обязанностей снизился градус напряжения, Смилянский отметил, что проблему нашла не Укрпочта, а Пенсионный фонд.
Но пользователей было не остановить. Отдельно подчеркнули — одно из сообщений было вообще с 2024 года, скорость ответов гендиректора сравнили со скоростью работы почты в целом.
В таком же стиле общения Смилянский объяснял прибыли Укрпочты, уплату налогов предприятием и т.д. Он отмечает, что в политику не собирается и нравиться никому не хочет.
Отдельно добавим, что дискуссия по зарплате Смилянского имеет неверные цифры. После уплаты налогов, по его собственным словам, в 2024 году он заработал более 6,9 млн. грн.
Общественная деятельница и блогер Мелания Подоляк обратила внимание на стиль общения. Ей Смилянский ответил гораздо более сдержанно, по его словам, это потому, что она к нему "нормально обратилась".
Я не о "подставить вторую щеку". Ты ко мне обратился пренебрежительно или хамовито? Будешь сразу послан.
Аналогичной позиции он держится и дальше. Акцентирует – хамам вежливо отвечать не будет.
То, что Смилянский переходит на язык комментатора, ярко демонстрирует его ответ, когда к нему заговорили блатным жаргоном (социальный диалект, развившийся в преступной среде, а также в тюрьмах и исправительных учреждениях).
Справка: Игорь Смилянский занимает должность генерального директора Укрпочты с 2016 года, а его контракт действует до конца военного положения плюс три месяца.
