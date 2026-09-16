Смілянський подав до суду на НБУ та пообіцяв "знищити залишки репутації" Пишного

Він заявив, що впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді

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Очільник АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський подав позов до суду проти НБУ. Він вимагає скасувати рішення про його звільнення.

Про це Смілянський написав у Facebook. Заяву адвокати Смілянського подали до Київського Окружного Адміністративного суду.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти, і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів", – заявив Смілянський.

Смілянський проілюстрував допис цікавою картинкою. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Окрім того, він пригрозив "знищити в судовому порядку залишки репутації" очільника НБУ Андрія Пишного. Смілянський додав, що позов подав особисто і юристів теж оплачує сам: "Укрпошта" нічого не платить.

"Єдине, турбуюся, що судові справи займають час, і поки вони завершуються, хтось, як показує досвід, може опинитися на плівках, за ґратами чи за кордоном. Тоді, звісно, смак перемоги буде трохи зіпсований, але, як ви побачили вище, я вмію і чекати, і передбачати певні події", — резюмував Смілянський.

Що передувало

У червні 2026 року Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг. НБУ зобов'язав відсторонити його протягом п’яти робочих днів і впродовж двох місяців призначити нового керівника.

Смілянський назвав рішення НБУ зведенням особистих рахунків із головою регулятора Андрієм Пишним і заявив про намір оскаржити його в суді. 1 липня Смілянський поінформував, що продовжує виконувати обов’язки керівника "Укрпошти" в повному обсязі.

Конфлікт між Смілянським і Пишним триває кілька років. З 2016 року "Укрпошта" просуває ідею створення поштового банку, однак НБУ ця ідея не подобається.

Раніше "Телеграф" розбирався, що стоїть за скандалом НБУ та Смілянського: штрафи, попередження та звинувачення в некомпетентності.