Ревизоры дают добро? Фирма с криминальным шлейфом осваивает сотни миллионов, а власти только разводят руками

Что не так со сферой украинских государственных закупок

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Представьте, что единственным участником многомиллионного тендера Киевской ОГА или, например, Госаудитслужбы является фирма с токсичным прошлым. Заказчики могут знать, что она срывает сроки работ, что ее экс-руководитель получил два года ограничения свободы за махинации с госзакупками. Но сделать ничего не способны — действующее законодательство буквально заставляет их подписывать контракты.

"Телеграф" рассказывает об этой хронической болезни украинской тендерной системы на примере ООО "Никопольская-СТК". Эта компания, принадлежащая семье Поганов, за последнее время смогла собрать сотни миллионов на подрядах от структур, которые по логике должны держаться от нее подальше.

Бытовая логика против тендерного абсурда

Предположим, что вам нужно построить обычный сарай. Вряд ли вы доверите деньги мастеру, о котором знаете, что на строительстве для вашего соседа он в определенный срок не выполнил и пятую часть работ. Или что он банально украл часть кирпича.

В повседневной жизни это называется здравым смыслом. Мастер с подобным бэкграундом просто теряет клиентов, и отказ будет закономерным следствием его испорченной репутации. Но в сфере украинских государственных закупок действуют совсем другие правила.

Отечественное законодательство выписано так, что подрядчик с испорченной репутацией без проблем находит новые заказы. Более того, покупать его услуги вынуждены даже такие структуры, как Госаудитслужба, которая, по идее, имеет все возможности и ресурсы, чтобы проверить историю фирмы. Но закон даже ее лишает возможности сказать "нет".

Ремонт кабинетов ГАСУ и дополнительные миллионы без конкурса

В октябре 2025 года Госаудитслужба объявила тендер на ремонт помещений своего административного здания в Киеве. На торги пришел единственный участник — ООО "Никопольская-СТК", так что вариантов у аудиторов не было — фирма без конкуренции забрала контракт стоимостью 15,1 миллиона гривен.

Не знаем, как именно ООО "Никопольская-СТК" проводило работы, но уже через два месяца после заключения соглашения выяснилось, что зданию ГАСУ срочно нужен дополнительный ремонт. Как следствие, в декабре 2025 года аудиторы отдали подрядчику еще более 2,4 миллиона гривен.

История повторилась и в сентябре 2026 года, когда стороны подписали очередной договор на дополнительный ремонт еще почти на 2 миллиона гривен. При этом ГАСУ, вероятно, было вынуждено заключать эти контракты с той же фирмой без конкурса — в рамках военного законодательства, определяющего, что дозакупку дополнительных работ целесообразно проводить у действующего исполнителя.

Наверное, ко всем этим соглашениям не возникло бы вопросов, если бы не давний криминальный шлейф подрядчика. Деятельность ООО "Никопольская-СТК" в разные годы становилась объектом расследования в уголовных производствах из-за возможных финансовых злоупотреблений. Серьезные претензии к предприятию ранее озвучивали и журналисты — аналитики проекта "Наші гроші" в свое время выявили существенное завышение цен в сметах ООО "Никопольская-СТК".

Два года для экс-директора по махинации на господряде

Согласно данным аналитической системы YouControl, официальными учредителями ООО "Никопольская-СТК" сейчас зарегистрированы Станислав и Ирина Поган, а должность руководительницы занимает Алла Боренко. Однако в период с 2016 по 2021 год предприятием официально руководил сын нынешнего владельца – Александр Станиславович Поган. Именно по его каденции фирма получила свой первый зафиксированный в судебных реестрах опыт махинаций на государственных деньгах.

Суть дела оказалась банальным присвоением средств бюджета. В конце 2016 года ООО "Никопольская-СТК" заключило договор на реконструкцию здания пищеблока Голопристанской районной больницы в Херсонской области. После этого тогдашний директор предоставил акты выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения. Суд и экспертизы впоследствии установили, что фирма вообще не выполнила работу и не поставила оборудование на общую сумму почти 110 тысяч гривен. Эти средства тогдашний руководитель предприятия Александр Поган просто присвоил.

В декабре 2020 года суд вынес Александру Погану приговор — приговорил его по ч. 2 ст. 191 УК Украины к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 2 года. После апелляций и кассаций финальную юридическую точку в истории в августе 2021 года поставил Верховный Суд — Александра Погана окончательно признали виновным.

Аудиторы все знали?

Если бы это было единственное дело в биографии ООО "Никопольская-СТК", историю можно было бы списать на "досадную случайность". Однако за компанией тянется целый шлейф аналогичных скандалов.

Так, один из эпизодов касается реконструкции школы №26 в поселке Камышаны Херсонской области. В период с 2018 по 2020 год управление капитального строительства Херсонского городского совета подписало с ООО "Никопольская-СТК" три договора на этот объект. Общая стоимость проекта составила более 52,8 миллиона гривен.

В результате – очередное уголовное производство о присвоении государственных средств. По версии следствия, ООО "Никопольская-СТК" существенно завышало цены на материалы и технику. Более того, часть стройматериалов на объект вообще не покупали, хотя миллионы за них фирма получила из казначейства. Следователи также зафиксировали, что у подрядчика не было ни собственной техники, ни дипломированных специалистов для такого строительства. В общей сложности нанесенный государству ущерб следствие оценило в более чем 1,75 миллиона гривен.

Самое ироничное, что нарушение разоблачили специалисты Госаудитслужбы. Той самой, что сейчас заключает с этим же подрядчиком контракты на десятки миллионов гривен.

Николаевский кейс-2026: золотой бетон и сорванные графики

Очередной скандал разразился на строительстве защитного сооружения в селе Михайловка Николаевской области. В августе 2025 года отдел образования, культуры, молодежи и спорта Степовского сельского совета Николаевской области заключил с ООО "Никопольская-СТК" договор на строительство защитного сооружения гражданской защиты для Михайловского лицея. Общая стоимость подряда составила более 46 миллионов гривен, а финансирование было выделено на средства программы Ukraine Facility.

Первыми тревогу подняли журналисты проекта "Наші гроші". Аналитики исследовали официальную смету этого укрытия и разоблачили существенное завышение цен на базовые строительные материалы. К примеру, бетон В20 заложили по 4 926 грн/куб. м, тогда как "Николаевский завод ЖБИ" продает его по 3 550-4 127 грн/куб. м. Двухместные школьные парты хотели приобрести за 5 564 грн/шт., в то время как на рынке они спокойно продавались по цене 2 400–3 200 грн/шт. По версии издания, только на установленных позициях потенциальная переплата могла составить как минимум 1,5 млн грн.

Эти материалы медиа, вероятно, впоследствии могли лечь в основу уже полноценного уголовного дела. В июне 2026 года правоохранители начали расследование по уголовному производству №42026152410000063 по статье о присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, должностные лица Отдела образования сельсовета вступили в преступный сговор с представителями ООО "Никопольская-СТК", после чего стороны якобы стали вносить в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости материалов, а деньги выводили через подконтрольные фирмы и бестоварные операции.

Протокол относительно расторжения договора с недобросовестным подрядчиком

Кроме этого, ООО "Никопольская-СТК" еще и завалило сроки — по состоянию на 1 мая 2026 года, когда по договору объект должны были уже сдать, фактический уровень выполнения строительных работ составил всего 17,66%. В результате в июне 2026 года заказчику еще и пришлось расторгать договор с недобросовестным подрядчиком.

Полмиллиарда на кону

Мы подробно описали бэкграунд ООО "Никопольская-СТК" не просто так. За все время существования фирма успела "натендерить" 940 млн грн. Часть этих средств была доказано украденной, часть вероятно украденной, а некоторые контракты уже точно сорваны из-за нарушения сроков.

Участие ООО "Никопольская-СТК" в государственных тендерах

И вот буквально недавно, в августе 2026 года, то есть уже после скандального расторжения контракта на строительство укрытия из-за нарушения сроков, после очередного уголовного производства за растрату средств, фирма Поганов получает отнюдь не тотальный игнор, как можно было бы подумать. Нет, она получает очередной грандиозный контракт на… 480 млн грн.

Этот почти полумиллиардный куш подрядчик урвал от Департамента регионального развития Киевской ОГА. Чиновники без проведения открытых торгов отдали фирме строительство блока очистки воды и резервуара питьевой воды в Фастове. Неконкурентное соглашение было прикрыто решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о якобы неотложной потребности в таком строительстве.

Сам договор подразумевает не просто строительные работы, а полный комплекс проектирования и возведения объекта под ключ. ООО "Никопольская-СТК" получило право разрабатывать проектно-сметную документацию и проходить государственную экспертизу вплоть до февраля 2027 года. Непосредственно на строительство очистных сооружений и резервуаров питьевой воды заказчик отвел более года. Финальным сроком сдачи объекта в эксплуатацию указали декабрь 2027 года. Таким образом фирма с судебным приговором за плечами получила гигантский подряд на многолетний стратегический долгострой вообще без конкурса.

Миллиарды в обход здравого смысла. Инфографика "Телеграфа"

В связи с этим возникает закономерный вопрос: сколько именно бюджетных миллионов должно исчезнуть на очередном объекте и на сколько еще лет подрядчик должен затянуть работы, чтобы его наконец перестали пускать на Prozorro?

Описанная ситуация подтверждает системность проблемы публичных закупок в Украине. "Телеграф" уже не впервые освещает подобные истории, где откровенно токсичные подрядчики беспрепятственно осваивают сотни миллионов гривен, несмотря на уголовные производства. Готовя эти материалы, редакция неоднократно посылала официальные запросы государственным заказчикам и контролирующим органам. Каждый раз мы получали шаблонные ответы о том, что действующее законодательство просто не дает чиновникам оснований для дисквалификации таких компаний.

Если действующая система превратилась в беспомощного заложника собственных правил, то не пора ли вынести этот вопрос на высший государственный уровень? Возможно, законодателям наконец стоит подумать над тем, чтобы в Украине появились реальные, действенные юридические инструменты для недопуска сомнительных фирм к государственным деньгам?

Редакция, конечно же, еще раз обратится с официальными запросами в Госаудитслужбу и Министерство развития громад и территории Украины относительно наличия действующих механизмов для недопуска недобросовестных подрядчиков к торгам. Также мы пошлем запрос в профильный Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития. Вопрос тендерных дыр для подрядчиков с криминальным бэкграундом должен сдвинуться с мертвой точки. Поскольку цена дальнейшего бездействия законодателей измеряется уже миллиардами из карманов налогоплательщиков. Не переключайтесь.