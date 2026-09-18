Россия может получить преимущество зимой? В ЕС сказали, от чего все зависит

Оценен возможный сценарий развития событий

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В этом году зима может стать одним из самых сложных периодов за время полномасштабного вторжения России. Ранее Польша предостерегала, что этот момент может стать переломным в пользу России. И хотя такой сценарий не исключен, но главным фактором будет дальнейшая поддержка Киева со стороны европейских союзников.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс: "Возможен ли перелом в пользу России? Еврокомиссар рассказал о сложной зиме, ПВО и помощи Украине".

"Единственный способ остановить это — увеличить нашу поддержку Украины. И именно над этим мы работаем", — отметил собеседник, говоря о финансовой поддержке украинской обороны.

У Украины уже есть пакет на 28,3 миллиарда евро, включая ракеты PAC-3 [к системам Patriot]. Но в то же время Кубилюс добавил, что проблема с обеспечением остается.

"Украинцы поднимают вопрос о том, что у них есть определенный дефицит средств для надлежащей обороны, поскольку некоторые государства-члены, которые индивидуально обещали определенную помощь, не выполняют своих обещаний. Так что нам нужно найти способ его покрыть", — отметил он.

Ракета PAC-3

В то же время он обозначил риски в случае, если поддержка окажется недостаточной.

"Безусловно, если наша поддержка прекратится или мы не сможем предоставить достаточно помощи, Украина окажется в сложной ситуации. Но я не вижу такой перспективы", — сказал Кубилюс.

Он также называет Россию серьезным противником. По его словам, РФ продолжает наращивать оборонное производство и занимается модернизацией своего вооружения.

"Совершенно очевидно, что Россия способна увеличивать производство. Сейчас они производят 10 миллионов дронов – Украине нужно сравниться с этим уровнем. Россияне также модернизируют то, что производят", — полагает собеседник.

Вместе с тем еврокомиссар предупреждает о появлении новых типов российских беспилотников. Уже в ближайшие месяцы Москва может получить дроны, которые будут схожи по характеристикам с крылатыми ракетами.

"На днях я прочитал, как кто-то из украинцев говорил, что через шесть месяцев у россиян будет новый тип дронов, которые станут гораздо ближе по характеристикам к крылатым ракетам", — объясняет Кубилюс.

Андрюс Кубилюс

Согласно его мнению, Европа в ответ должна использовать свои экономические возможности для оказания поддержки Украине.

"Европейский Союз является мощной экономической организацией. Наш ВВП составляет более 20 триллионов евро — гораздо больше, чем у России. Мы должны использовать нашу экономическую силу для поддержки Украины", — подчеркнул собеседник издания.

Таким образом еврокомиссар связывает риск сложной зимы в Украине с размером западной поддержки, но не говорит о том, что перелом в пользу России будет неизбежным. Но в то же время он признает проблему с оказанием помощи Украине, а точнее, невыполнением отдельными странами своих обещаний.

Кубилюс также призывал Европу наращивать производственные возможности, ведь Россия может производить до 10 млн. FPV-дронов в год, тогда как Европа — около 1,5 млн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские дроны за $100 тысяч становятся проблемой для ПВО Украины. Рассказываем, что известно о "Герань-5" и "Бандероли".