Мобилизация учителей: 2 причины, почему педагога могут призвать, несмотря на отсрочку

Право на отсрочку не означает того, что она оформлена

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Педагогические работники учреждений общего среднего образования в Украине имеют законное право на отсрочку от призыва по мобилизации. Однако учителя все же могут мобилизовать.

Это может произойти, если педагог не оформит отсрочку, либо у него при проверке не будет при себе соответствующих документов. Об этом в эфире телеканала "Перший" рассказал адвокат Евгений Филипец.

"Основной момент. Учителей мобилизируют. Это есть на практике, и с чем это связано. Право на отсрочку не означает того, что отсрочка оформлена. Неоформленная отсрочка приведет к мобилизации. Второй момент касается военно-учетных документов. На улице мужчина должен иметь при себе военный билет и паспорт. Иногда на мобильном телефоне "Резерв+" не работает. С этим есть большая проблема. Нужно иметь при себе бумажные документы, подтверждающие отсрочку", — заявил Филипец.

Отметим, с сентября 2026 года педагоги и учителя школ могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн — через приложение "Резерв+". Воспользоваться этой услугой в приложении можно при соблюдении следующих условий:

учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.

Важно: Сведения о месте работы, должности и объеме педагогической нагрузки в реестрах АИКОМ и ПФУ должны быть полностью актуальными.

Ранее "Телеграф" сообщал о мобилизации мужчин до 25 лет. В этом вопросе ключевым фактором является не сам возраст, а статус в системе воинского учета.