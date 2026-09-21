Укр

Электричество для Европы ценой гор: в сети взбудоражились из-за заявления Зеленского

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Ветряные мельницы в Карпатах — что там сейчас Новость обновлена 21 сентября 2026, 12:33
Ветряные мельницы в Карпатах — что там сейчас. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы не отрицают потребности в энергии, но ставят под сомнение целесообразность строительства именно в Карпатах

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После того, как президент Владимир Зеленский в Буковеле на "Карпатском саммите" заявил о планах создать ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 ГВт в Карпатах и превратить регион в поставщика электроэнергии для Европы, в соцсетях поднялась волна критики. Экологи, журналисты и общественные активисты отмечают риски для высокогорья.

"Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. И новые интерконнекторы. И наши большие подземные газохранилища. Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта. Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом", — сказал Зелен. Заявленная мощность эквивалентна примерно 300 современным ветротурбинам. Такие возводят на полонине Руна, что уже вызвало резкую критику из-за разрушения уникальных экосистем.

Карпаты сейчас — это не о климате, туризме и развитии местных общин.

Украинский эколог, природозащитник, и.о. начальника отдела эколого-образовательной работы НПП "Голосеевский" Сергей Хара отмечает — да, в стране существует проблема с энергетикой, и развивать возобновляемые источники энергии необходимо, однако выбор места — нерациональный: "В качестве места для развития ветроэнергетики выбрали именно ценные высокогорные экосистемы Карпат. Не пахотные земли, не сельскохозяйственные территории, не вблизи энергоемких регионов. А именно там, где находится тот самый небольшой процент редких ландшафтов и мест обитания исчезающих видов растений и животных".

Он подчеркнул, что уже ведется строительство ветряных турбин, дорог и линий электропередач. И хотя были выявлены многочисленные нарушения, а украинцы обратились с петицией к президенту с требованием защитить горы, местные и национальные власти ничего не сделали, несмотря на обещания. При этом развивать возобновляемые источники энергии за пределами Карпат "пока никто не стремится". Вопрос охраны редких видов не решен, а в строительство уже вложены немалые суммы.

С нашей экономикой беда. С нашей энергосистемой беда. Но я, как и тысячи украинцев, чувствую себя проигнорированным. Я чувствую себя утопающим, по блатному, брошенным. Как эколог и как человек, желающий жить в чистой и здоровой окружающей среде, я чувствую себя глубоко разочарованным, что компенсация энергетических и экономических дыр делается в ценной природе, вместо того чтобы делать это там, где природа и без того уже исковеркан человеком. Будто у ответственных за это решение есть один лозунг: "Уничтожу все хорошее, что могу, а потом свалю с этой страны куда подальше".

Сергей Хара, эколог

Вырубленный в горах лес
Вырубленный в горах лес выглядит как шрам/ Фото: Сергей Хара в фейсбуке

Украинская журналистка Марьяна Пьецух акцентирует: украинские Карпаты занимают всего 4% территории, но уничтожение их экосистемы стимулируется, а не останавливается. "При строительстве дороги на Руну уже вырубили часть леса (то есть зеленой зоны, которая была неприкосновенна). Когда же суд запретил рубить в том участке лес, то уже было поздно — его уже вырубили", — пишет она.

Она также напомнила о ситуации в Яремче, где городской совет проголосовал за разрешение разведки территорий для ветряных мельниц на долинах. Дорогу туда придется прорубать через заповедную территорию. Позже, когда была поднята тема борьбы с джипингом в горах, озвучили просьбу не только позволять джипам ездить по нацпарку, но и вынести территорию, где планируют проложить дорогу, по подчинению парка.

"Карпаты не восстановишь одним указом": какое будущее ждет горы

Украинская блогер и публицистка Оксана Черкасова также отмечает — ветряные мельницы построить решили не на пустырях, а именно в Карпатах. Ради картинки "зеленой энергетики" продвигаются интересы природы. Однако это имеет свою цену.

"А когда начнёт сползать склон или возникнут проблемы с почвой и водой, будем стоять и делать удивлённые глаза: "Ой, а как же так получилось?" Да всё очень просто! Потому что кому-то очень захотелось очередной грандиозный мегапроект с огромными деньгами… Я уже не говорю о том, сколько там можно "освоить" на дорогах, строительстве, подстанциях и всей этой инфраструктуре… А что будет с Карпатами через 10–20 лет? Карпаты не восстановишь одним президентским указом… лес не вырастет за один бюджетный год, а разрушенный склон обратно в бетон не закатаешь", — пишет она. Отмечает, что ветряки можно поставить там, где они нанесут минимальный вред природе.

Никита Титов о застройке Карпат
Добро пожаловать в Карпаты – иллюстрация Никиты Титова.

Журналистка и экоактивистка Леся Москаленко задает вопрос — останется ли после всего "хоть клочок девственной природы". Она разместила фото, показывающее происходящее сейчас на полонине Руна.

Фундамент под ветряную мельницу на долине Руна
Фундамент под ветряную мельницу на горной долине Руна/ Источник: Петр Тестов в фейсбуке

Карпатские высокогорья и уникальные леса уничтожают, чтобы построить ветряные мельницы, электроэнергия из которых будет поставляться нашим соседям, в частности, Словакии. Потому что свои горы наши соседи ни в коем случае не избавят. Они собираются там жить и отдыхать. В Словакии, Польше, Румынии в высокогорьях появляются не бетонные дороги, а заповедники, зеленые маршруты, эко-курорты.

Леся Москаленко, журналистка, экоактивистка

Москаленко отметила — местные власти относятся безразлично к ситуации, а партеры из ЕС не заморачиваются происхождением "зеленой энергии".

Местные группы также отмечают, что Карпаты — не территория для бездумного освоения. "Если подход не изменится, совсем скоро на месте дикой красоты Карпат мы можем получить промышленный пейзаж с бетонными фундаментами, дорогами и огромными ветряными мельницами. Карпаты не должны становиться разменной монетой.

Карпаты — это не гектары под инвестиционный портфель. Не площадка для экспериментов. Не промышленная зона. Не территория, которую можно отдать под очередной "кластер". Карпаты должны остаться Карпатами", — говорится в посте.

Скриншот сообщения в местной группе
Скриншот сообщения в местной группе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экологи и власть бьют тревогу из-за обмеления рек. Оно угрожает безопасности не только украинцев.

Теги:
#Экология #Карпаты #Ветряки