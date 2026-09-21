Электричество для Европы ценой гор: в сети взбудоражились из-за заявления Зеленского

Украинцы не отрицают потребности в энергии, но ставят под сомнение целесообразность строительства именно в Карпатах

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После того, как президент Владимир Зеленский в Буковеле на "Карпатском саммите" заявил о планах создать ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 ГВт в Карпатах и превратить регион в поставщика электроэнергии для Европы, в соцсетях поднялась волна критики. Экологи, журналисты и общественные активисты отмечают риски для высокогорья.

"Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. И новые интерконнекторы. И наши большие подземные газохранилища. Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта. Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом", — сказал Зелен. Заявленная мощность эквивалентна примерно 300 современным ветротурбинам. Такие возводят на полонине Руна, что уже вызвало резкую критику из-за разрушения уникальных экосистем.

Карпаты сейчас — это не о климате, туризме и развитии местных общин.

Украинский эколог, природозащитник, и.о. начальника отдела эколого-образовательной работы НПП "Голосеевский" Сергей Хара отмечает — да, в стране существует проблема с энергетикой, и развивать возобновляемые источники энергии необходимо, однако выбор места — нерациональный: "В качестве места для развития ветроэнергетики выбрали именно ценные высокогорные экосистемы Карпат. Не пахотные земли, не сельскохозяйственные территории, не вблизи энергоемких регионов. А именно там, где находится тот самый небольшой процент редких ландшафтов и мест обитания исчезающих видов растений и животных".

Он подчеркнул, что уже ведется строительство ветряных турбин, дорог и линий электропередач. И хотя были выявлены многочисленные нарушения, а украинцы обратились с петицией к президенту с требованием защитить горы, местные и национальные власти ничего не сделали, несмотря на обещания. При этом развивать возобновляемые источники энергии за пределами Карпат "пока никто не стремится". Вопрос охраны редких видов не решен, а в строительство уже вложены немалые суммы.

С нашей экономикой беда. С нашей энергосистемой беда. Но я, как и тысячи украинцев, чувствую себя проигнорированным. Я чувствую себя утопающим, по блатному, брошенным. Как эколог и как человек, желающий жить в чистой и здоровой окружающей среде, я чувствую себя глубоко разочарованным, что компенсация энергетических и экономических дыр делается в ценной природе, вместо того чтобы делать это там, где природа и без того уже исковеркан человеком. Будто у ответственных за это решение есть один лозунг: "Уничтожу все хорошее, что могу, а потом свалю с этой страны куда подальше". Сергей Хара, эколог

Вырубленный в горах лес выглядит как шрам/ Фото: Сергей Хара в фейсбуке

Украинская журналистка Марьяна Пьецух акцентирует: украинские Карпаты занимают всего 4% территории, но уничтожение их экосистемы стимулируется, а не останавливается. "При строительстве дороги на Руну уже вырубили часть леса (то есть зеленой зоны, которая была неприкосновенна). Когда же суд запретил рубить в том участке лес, то уже было поздно — его уже вырубили", — пишет она.

Она также напомнила о ситуации в Яремче, где городской совет проголосовал за разрешение разведки территорий для ветряных мельниц на долинах. Дорогу туда придется прорубать через заповедную территорию. Позже, когда была поднята тема борьбы с джипингом в горах, озвучили просьбу не только позволять джипам ездить по нацпарку, но и вынести территорию, где планируют проложить дорогу, по подчинению парка.

"Карпаты не восстановишь одним указом": какое будущее ждет горы

Украинская блогер и публицистка Оксана Черкасова также отмечает — ветряные мельницы построить решили не на пустырях, а именно в Карпатах. Ради картинки "зеленой энергетики" продвигаются интересы природы. Однако это имеет свою цену.

"А когда начнёт сползать склон или возникнут проблемы с почвой и водой, будем стоять и делать удивлённые глаза: "Ой, а как же так получилось?" Да всё очень просто! Потому что кому-то очень захотелось очередной грандиозный мегапроект с огромными деньгами… Я уже не говорю о том, сколько там можно "освоить" на дорогах, строительстве, подстанциях и всей этой инфраструктуре… А что будет с Карпатами через 10–20 лет? Карпаты не восстановишь одним президентским указом… лес не вырастет за один бюджетный год, а разрушенный склон обратно в бетон не закатаешь", — пишет она. Отмечает, что ветряки можно поставить там, где они нанесут минимальный вред природе.

Добро пожаловать в Карпаты – иллюстрация Никиты Титова.

Журналистка и экоактивистка Леся Москаленко задает вопрос — останется ли после всего "хоть клочок девственной природы". Она разместила фото, показывающее происходящее сейчас на полонине Руна.

Фундамент под ветряную мельницу на горной долине Руна/ Источник: Петр Тестов в фейсбуке

Карпатские высокогорья и уникальные леса уничтожают, чтобы построить ветряные мельницы, электроэнергия из которых будет поставляться нашим соседям, в частности, Словакии. Потому что свои горы наши соседи ни в коем случае не избавят. Они собираются там жить и отдыхать. В Словакии, Польше, Румынии в высокогорьях появляются не бетонные дороги, а заповедники, зеленые маршруты, эко-курорты. Леся Москаленко, журналистка, экоактивистка

Москаленко отметила — местные власти относятся безразлично к ситуации, а партеры из ЕС не заморачиваются происхождением "зеленой энергии".

Местные группы также отмечают, что Карпаты — не территория для бездумного освоения. "Если подход не изменится, совсем скоро на месте дикой красоты Карпат мы можем получить промышленный пейзаж с бетонными фундаментами, дорогами и огромными ветряными мельницами. Карпаты не должны становиться разменной монетой.

Карпаты — это не гектары под инвестиционный портфель. Не площадка для экспериментов. Не промышленная зона. Не территория, которую можно отдать под очередной "кластер". Карпаты должны остаться Карпатами", — говорится в посте.

Скриншот сообщения в местной группе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экологи и власть бьют тревогу из-за обмеления рек. Оно угрожает безопасности не только украинцев.