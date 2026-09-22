Пел искусственный интеллект, а теперь будет человек: интересные детали о песне "Червоний мак" и новой исполнительнице

Летняя композиция покорила музыкальные чарты

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Песня "Червоний мак", ставшая за несколько месяцев одним из самых заметных украинских музыкальных хитов, переходит от цифрового звучания к живому исполнению.

Украинская певица SKYLERR объявила, что будет исполнять трек вместе с группой Kavabanga Depo Kolibri. Пока артисты работают над новой версией композиции, в которой вместо сгенерированного ИИ женского вокала будет звучать голос реальной исполнительницы.

О будущей премьере SKYLERR рассказала во время своего концерта. После выступления она также поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что "Червоний мак" войдет в ее концертную программу и теперь будет звучать во время ее выступлений. Когда как раз состоится премьера полной версии, артистка пока не уточнила.

Песня, которая теперь будет звучать на всех моих концертах и будет в нашем исполнении. Песня, которую за это лето полюбили миллионы людей. За это время Kavabanga Depo Kolibri написали песню "Червоний мак", которую вы все прекрасно знаете с исполнением искусственного интеллекта SKYLERR

"Червоний мак" привлек большое внимание слушателей летом и быстро поднялся на вершины украинских музыкальных рейтингов. Композицию написал Александр Плисакин, известный как Kavabanga. Мужскую вокальную партию исполнил Дмитрий Лелюк (Kolibri), в то время как женский вокал в первой версии трека был создан с помощью искусственного интеллекта.

Известность композиции подтверждали и позиции в музыкальных чартах: "Червоний мак" занимал первое место в украинском недельном чарте YouTube. Песня также возглавляла украинский топ-100 в Apple Music.

Напомним, что настоящее имя певицы SKYLERR – Валерия Кудрявец. Широкую популярность приобрела благодаря песням "Падав туман", "Горлиці" и другим композициям.

Она стала финалисткой Национального отбора на "Евровидение" в 2024 году, однако отказалась участвовать в голосовании.