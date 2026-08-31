Пока в Украине плесень и тараканы: как выглядят общежития для студентов за границей (фото)

Европейские общежития поражают украинцев свежим ремонтом и чистотой

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На фоне ужасных фотографий из общежитий украинских вузов, в сети начали публиковать снимки комнат зарубежных учебных заведений, куда определяют украинских студентов. Контраст поражает.

Так, Ирина Омельченко показала в Threads комнату своего сына в Словакии. По его словам, он поступил на первый курс, однако названия заведения она не указала.

На фото видно аккуратную комнату на три-четыре человека, где для каждого предусмотрены односпальная кровать, прикроватная тумбочка и место для занятий – секретер с удобным компьютерным креслом и настольная лампа.

Окна закрыты римскими шторами, на полу – ламинат. В целом в интерьере очень много белого цвета, а в глаза бросается свежий ремонт. Также интересно, что в помещении использовано зонирование, которое позволяет каждому студенту иметь свой уголок.

Общежитие в Словакии. Фото: Threads

Другая украинка показала двухместную комнату своего сына, как она выразилась, "в финском селе". Здесь тоже чисто и похоже, что совсем недавно был ремонт. Две односпальные кровати напоминают полки в поезде. Сходство подчеркивается металлическими деталями на стенах, на которые можно повесить полотенце.

Под потолком – длинные антресоли, а под окном – два рабочих стола со стульями. Ремонт – в скандинавском стиле с уютными шторами и ковриком на деревянном полу.

Как отметила автор публикации, в здании также есть сауна, две кухни, стиральная комната, игровая комната и конференц-зал.

Общежитие в Финляндии. Фото: Threads

Напомним, что студенты политехники в Полтаве были удивлены условиями проживания. В их комнатах полно тараканов. Не лучше ситуация и во Львове. Там колонии насекомых вообще не боятся ничего и ползают повсюду. Кроме насекомых, в общежитиях есть и другие проблемы – в санузлах и пищеблоках плесень и антисанитария, а комнаты никогда не видели ремонта.

Общежитие в КНУ имени Стефаника. Фото: Threads

Ранее мы показали, как выглядит самая дешевая квартира во Львове. Общая площадь квартиры составляет всего 15 квадратных метров, а сама комната имеет формат студии. Впрочем, главный нюанс этого предложения – не площадь, а условия проживания. Как отмечает владелец, кухня и туалет общие для жителей этажа.