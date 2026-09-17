Студентов обманули? Украинцы массово жалуются на новые стипендии

Стипендию повысили, но денег не прибавилось

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С 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов высших учебных заведений в Украине выросли вдвое. В частности, обычная академическая стипендия должна была увеличиться с 2000 до 4000 гривен в месяц. Однако часть студентов сообщает, что в сентябре получила старую сумму.

В соцсетях студенты спрашивают, действительно ли повышение уже начало действовать и почему на карточки продолжают поступать 2000 гривен. В некоторых университетах объясняют отсутствие полного финансирования и обещают доплатить разницу после поступления средств.

Почему студентам приходит по 2000 гривен

После начала учебного года студенты начали писать в Threads, что фактические выплаты пока не соответствуют новым размерам.

"Студентов снова обманули? Обещали с 01.09.2026 года повышенную стипендию в два раза. По факту студентам начисляют 2000 грн. Кому-то в университетах говорят, что еще не было финансового поступления, но как только оно будет — будут выплачивать надлежащим образом."

Пост из Threads

Другая студентка сообщила об аналогичной ситуации в НМУ имени Богомольца:

"Как и все, я ждала свои законные 4 тыс. Но сегодня на карту пришло… 2000 грн, то есть старая сумма. НМУ Богомольца ответили, что университет пока не получил необходимого финансирования, поэтому стипендии временно выплачивают по старому плану. После поступления средств, по словам администрации, размер стипендий будет приведен в соответствие с законодательством."

Пост из Threads

Эту информацию подтвердила и еще одна студентка НМУ:

"Студенты украинских вузов, агов, кто уже получил стипендию? Есть официальный приказ МОЗ о повышении стипендий для студентов вдвое. У кого уже выплатили по новому размеру? У нас, в НМУ Богомольца, все осталось как было — 2 тысячи гривен".

Пост из Threads

В КНУ предупредили о выплате 50%

10 сентября Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко опубликовал официальное сообщение относительно выплаты стипендии за сентябрь. Там заявили, что выплата будет осуществлена в пределах имеющегося финансирования — в размере 50% от новой стипендии.

"Информируем вас, что выплата стипендии за сентябрь 2026 года будет осуществлена в сроки выплаты стипендии (13 сентября) в пределах имеющегося финансирования, а именно — в размере 50% от размера стипендии, который установлен с 1 сентября 2026 года".

В университете также отметили, что после поступления дополнительного финансирования студентам проведут выплату в полном объеме.

Сообщение КНУ имени Тараса Шевченко

Какие суммы должны были выплачивать

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной молодежной политики Ирина Борзова сообщала, что с 1 сентября 2026 года для студентов возрастут вдвое все виды академических стипендий.

Стипендии для студентов с 1 сентября:

стипендия Президента Украины — 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины — 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины — 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия – 4 000 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) – 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу – 5 100 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – 7 420 грн.

Как возрасти стипендии. Инфографика ИИ: "Телеграф"

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