Прилеты по домам и пострадавшие дети: появились последствия ночной атаки

В некоторых местах возникли возгорания

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С вечера и до утра 6 августа россияе атаковали Украину беспилотниками. Под ударами оказались сразу несколько крупных городов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, где гремели взрывы и каковы последствия нового обстрела.

Киевщина

В Фастовском районе в результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Из-за значительной площади возгорания, высокой температуры и сильного задымления к тушению привлекли дополнительные силы и технику ГСЧС.

Спасатели работали одновременно по нескольким направлениям и не допустили распространение огня на другие объекты. Пожар успешно ликвидирован.

Запорожье

Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг обстреливал город несколько часов. В результате, в Запорожье На разных локациях пострадали шесть человек.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На опубликованном фото виден поврежденные многэтажный дом.

В Запорожье пострадал многоэтажный дом. Фото: Иван Федоров

Херсон

Примерно с 21:00 5 сентября Россия атаковала дронами Херсон. Повреждена квартира многоэтажки в Днепровском районе, в которой находились люди. В результате этой атаки пострадали двое взрослых и двое детей.

11-летняя девочка, мальчик 12 лет и 36-летняя женщина доставлены в больницу. У всех троих – взрывные травмы и обломочные ранения. Продолжается дообследование.

Также из-за этой атаки вражеского беспилотника взрывную травму и обломочные ранения стеклом получил мужчина 39 лет. Ему медики оказали необходимую помощь на месте.

Одесская область

В ночь на 6 сентября россияне атаковали контрольно-пропускной пункт Орловка.

"Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. О возобновлении работы пункта пропуска уведомим дополнительно", — говорится в сообщении Измаильской районной администрации.

Хмельницкая область

5 сентября в Хмельницком вражеский беспилотник повредил многоквартирный дом. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия, выбиты окна. Пострадали семь человек.

Спасатели ликвидировали пожар, разобрали завалы и помогли жителям. На месте развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС.

Также враг атаковал предприятия в Хмельницком районе – возникшие пожары ликвидированы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне продолжают удары по "Эпицентрам". Где и когда были атакованы магазины сети.