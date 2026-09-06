Прилеты по домам и пострадавшие дети: появились последствия ночной атаки
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В некоторых местах возникли возгорания
С вечера и до утра 6 августа россияе атаковали Украину беспилотниками. Под ударами оказались сразу несколько крупных городов.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, где гремели взрывы и каковы последствия нового обстрела.
Киевщина
В Фастовском районе в результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Из-за значительной площади возгорания, высокой температуры и сильного задымления к тушению привлекли дополнительные силы и технику ГСЧС.
Спасатели работали одновременно по нескольким направлениям и не допустили распространение огня на другие объекты. Пожар успешно ликвидирован.
Запорожье
Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг обстреливал город несколько часов. В результате, в Запорожье На разных локациях пострадали шесть человек.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
На опубликованном фото виден поврежденные многэтажный дом.
Херсон
Примерно с 21:00 5 сентября Россия атаковала дронами Херсон. Повреждена квартира многоэтажки в Днепровском районе, в которой находились люди. В результате этой атаки пострадали двое взрослых и двое детей.
11-летняя девочка, мальчик 12 лет и 36-летняя женщина доставлены в больницу. У всех троих – взрывные травмы и обломочные ранения. Продолжается дообследование.
Также из-за этой атаки вражеского беспилотника взрывную травму и обломочные ранения стеклом получил мужчина 39 лет. Ему медики оказали необходимую помощь на месте.
Одесская область
В ночь на 6 сентября россияне атаковали контрольно-пропускной пункт Орловка.
"Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. О возобновлении работы пункта пропуска уведомим дополнительно", — говорится в сообщении Измаильской районной администрации.
Хмельницкая область
5 сентября в Хмельницком вражеский беспилотник повредил многоквартирный дом. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия, выбиты окна. Пострадали семь человек.
Спасатели ликвидировали пожар, разобрали завалы и помогли жителям. На месте развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС.
Также враг атаковал предприятия в Хмельницком районе – возникшие пожары ликвидированы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне продолжают удары по "Эпицентрам". Где и когда были атакованы магазины сети.