Курортный город пятое лето в разгар сезона — пустой и грустный

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Бердянск, город на побережье Азовского моря, который до оккупации был популярным бюджетным курортом, в разгар сезона поражает безлюдностью. На пляжах людей очень мало, не слишком много их и на улицах города.

Свежие видео с пляжей и улиц оккупированного с 2022 года города в Запорожской области появились на YouTube. Автор одного из них говорит: "приезжих, понятно, мало, не знаю, будет больше или нет".

Людей немного даже на улицах. Однако, по словам автора видео, в Бердянске ситуация еще ничего, так как в курортной Кирилловке отдыхающих нет вообще. Он также упоминает, что в Бердянске проблемы с бензином.

На еще одном видео можно увидеть, что вода в море чистая, а погода прекрасная. Однако пляжи в разгар сезона пустые. Медуз не так много, явно не они отпугнули отдыхающих.

" А где люди? ", — пишут в сети.

Отметим, что до российской оккупации летом Бердянск принимал тысячи курортников. У моря негде было и яблоку упасть. Однако с тех пор как Россия захватила город, отдыхающих очень мало, пляжи постепенно дичают и заполняются мусором.

Ранее Телеграф рассказывал, что происходит летом 2026 года на других оккупированных курортах Азовского моря. Кирилловка, Урзуф и Юрьевка выглядят очень грустно.