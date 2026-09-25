ТЦК требует проходить медосмотр заново из-за потери бумаг: чем это может закончиться

Утрата ТЦК медицинских документов не может являться основанием для повторного прохождения ВЛК

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Медицинские справки, которые человек сдает в ТЦК или ВЛК, иногда "теряются" — а комиссия все равно признает его пригодным к службе. Если ТЦК или ВЛК не реагируют или отказывают в выдаче копий документов, остается единственный путь – суд.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Годен, несмотря на болезнь: что делать, если ТЦК или ВВК потеряли медицинскую справку

Украинские суды стали более четко определять, кто отвечает за потерю документов, поданных в ТЦК или ВЛК. В частности, пятый апелляционный административный суд по делу № 420/15848/25 указал, что потеря ответчиком медицинских документов не может создавать оснований для повторного прохождения ВЛК для истца, если доказательства прохождения уже есть у него.

Что делать, если человека не выпускают из ТЦК. Инфографика: "Телеграф"

Это не единичный случай. Ранее Полтавский окружной административный суд по делу №440/2794/26 постановил, что потеря электронного свидетельства о болезни не дает права требовать от человека повторно проходить медосмотр.

В этом деле региональная ВВК утверждала, что не получала документы еще с 2024 года. Но суд обязал медучреждение просто послать старые бумаги повторно, а не отправлять человека на новый осмотр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают изменить правила ВВК. Ждать ли конца "пригодности всех подряд" ?