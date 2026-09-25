Успейте до 29 сентября: в "АТБ" популярный товар продают на 70 гривен дешевле

Надо успеть заглянуть в магазин к среде

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Мясо в "АТБ" сейчас можно приобрести дешевле обычного. Среди акционных предложений есть позиции, на которых покупатели могут сэкономить несколько десятков гривен, но есть и более интересные скидки.

Как ранее писал "Телеграф", в "АТБ" до 29 сентября действуют скидки на продукты и товары для дома. Среди акционных позиций есть мороженое, шоколад, сладости, бытовая химия и отдельные мясные продукты.

Детальнее в материале: "Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить у "АТБ".

На мясо сейчас можно отыскать несколько предложений со скидками до 30%. К примеру, поджарка из свинины "Своя Лінія" стоит 160,90 грн вместо 230,90 грн за упаковку весом 700 граммов.

Таким образом, на одной пачке можно сэкономить 70 гривен. Сниженная цена действует до 29 сентября, так что приобрести продукт дешевле можно еще несколько дней.

Топ-10 больших скидок в "АТБ" до 29 сентября

Самая большая скидка в "АТБ" сейчас составляет 53%. Среди товаров, продаваемых со значительным дисконтом, есть мороженое, шоколад, сладости, бытовая химия и продукты питания.

Мороженое "Рудь" Donut, 70 г — 17,90 грн вместо 38,40 грн ( -53% ). Мороженое "Ласунка" Гран-При, 155 г — 39,90 грн вместо 79,90 грн ( -50% ). Мороженое Laska Maximuse, 500 г — 99,90 грн вместо 199,90 грн ( -50% ). Шоколад Millennium La Creme, 100 г — 33,90 грн вместо 67,90 грн ( -50% ). Конфеты Roshen Yummi Gummi, 70 г — 19,70 грн вместо 36,90 грн ( -46% ). Средство для мытья посуды Fairy, 450 мл — 59,50 грн вместо 104,40 грн ( -43% ). Пиво Stella Artois, 0,5 л — 35,50 грн вместо 61,90 грн ( -42% ). Пельмени "Рудь" 100%, 700 г — 79,90 грн вместо 133,50 грн ( -40% ). Зубная паста Colgate Max Fresh Charcoal, 100 мл — 60,50 грн вместо 101,90 грн ( -40% ). Пицца "Легко!" Гавайская, 400 г — 99,90 грн вместо 162 грн ( -38% ).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты у "АТБ" имеют приоритет при выкладке и хранении.