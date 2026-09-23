Охрана "АТБ" может "успокоить" пьяного посетителя баллончиком? Работник раскрыл правила

На случай неадекватного поведения клиентов есть четкий алгоритм действий

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Охранники "АТБ" не имеют права применять силу или газовые баллончики даже к пьяным покупателям. Они могут только сделать замечание.

Если покупатель ведет себя агрессивно, через пульт вызывается ГШР (группа быстрого реагирования). Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ".

ГШР – это мобильный экипаж подготовленных работников охраны, оперативно выезжающий на объект по сигналу тревоги или после нажатия тревожной кнопки. Обычно группа состоит из 2-3 человек и приезжает в среднем от 3 до 7 минут в зависимости от расстояния и дорожной ситуации.

Как действует охрана "АТБ", если посетителя заподозрили в воровстве

Если человек подозревается в попытке вынести товар без оплаты, его могут задержать для выяснения обстоятельств. По словам сотрудника "АТБ", подозреваемых в краже не отводят в специальное помещение, наподобие комнаты охраны.

Сначала работники выясняют ситуацию и устанавливают, действительно ли товар мог быть вынесен без оплаты. Если сумма большая – вызывают полицию, если нет – обходятся предупреждением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что охрана супермаркетов "АТБ" не имеет права потребовать от покупателя показать содержимое сумки или рюкзака. Что делать, если это происходит.