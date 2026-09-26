Из-под завалов достали погибших, ранен ребенок. Россия атаковала Запорожье, Киев, Харьков (фото и видео)

Враг не прекращает атаки ни днем, ни ночью

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Ночью и под утро в субботу, 26 сентября, Россия атаковала Украину беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье, есть погибшие, раненые и разрушения.

Запорожье

"Телеграф" рассказывает, что известно об очередной вражеской атаке. В Запорожье российский беспилотник ударил по частному дому, возник пожар, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. Он уточнил, что в разрушенном россиянами частном доме находились четыре человека, среди них ребенок. Из-под завалов достали двух погибших женщин. Ранены 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.

Место удара. Фото: Запорожская ОВА

Разрушенный дом. Фото: Совет обороны Запорожской области

Дом разрушен до основания. Фото: Запорожская ОВА

Возник пожар. Фото: Совет обороны Запорожской области

Дом получил серьезные повреждения. Фото: Совет обороны Запорожской области

Ударов по Запорожью было несколько. Есть также повреждение другого жилого дома и нежилого помещения.

Также РФ ударила по одному из рынков Запорожья. Есть разрушение, возникло возгорание.

На рынке есть повреждения. Фото: Запорожская ОВА

Спасатели оперативно устраняют последствия атаки. Фото: Запорожская ОВА

Киев

Около 6:30 в Соломенском районе произошло попадание БпЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением.

Ночью россияне терроризировали столицу с 2 часов ночи. В Соломенском районе из-за падения дрона произошло возгорание офисного здания, сообщили в КМВА. На другой локации в этом районе обломки рухнули на открытой территории.

В Оболонском районе обломки также рухнули на открытой территории. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Харьков

Россия нанесла несколько ударов дронами по Харькову. Под ударами был Киевский район, в Салтовском районе есть попадание вблизи нежилых построек, сообщил мэр областного центра Игорь Терехов. Также повреждены автомобили, часть из них загорелась.

В результате атаки в Салтовском районе пострадали четыре человека. Это 37-летняя женщина, 44-летний и 53-летний мужчины и 48-летняя женщина, уточнил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Как сообщал "Телеграф", все утро накануне, 25 сентября, россияне атаковали Киев. В результате атак врага погибли семь человек. Пострадали 59 человек.