Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев о том, почему Олешки стали ловушкой для гражданских

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В оккупированном городе Олешки на Херсонщине сейчас сложилась критическая гуманитарная ситуация.

Противник полностью заблокировал город. Официальные поставки продовольствия и медикаментов прекратились еще в конце мая. Все это время люди выживали преимущественно за счет собственных огородов, но с завершением сезона овощей запасы закончились.

В городе длительное время нет света, воды и газа. Работает только одна больница несколько дней в неделю, остро не хватает лекарств.

Дороги вокруг города плотно заминированы, а гражданских на дорогах атакуют российские беспилотники. Известно лишь об единичных случаях, когда жителям удалось самостоятельно выйти из города пешком в сторону Раденска.

Нынешнюю гуманитарную ситуацию в Олешках невозможно объяснить без военного значения самого города.

Это стратегический населенный пункт. Контроль над Олешками — это фактически плацдарм для дальнейшей деоккупации левобережной части Херсонской области.

В городе находится около полутора тысяч гражданских, а вместе с окружающими селами — около шести тысяч человек. В основном это пожилые, маломобильные граждане или те, кто потерял документы во время подрыва Каховской ГЭС. Таким образом российские оккупанты пытаются создать предпосылки, при которых любая активность Сил обороны Украины на этом направлении будет восприниматься как угроза прежде всего гражданскому населению.

По моему мнению, Москва пытается использовать эту ситуацию сразу в нескольких направлениях.

Первый — информационный

Российская сторона пытается переложить на Украину ответственность за то, что в город не поставляются продукты и медикаменты, а эвакуация фактически отсутствует.

Сейчас российская пропаганда акцентирует внимание на ударах украинских беспилотников по транспорту и инфраструктуре, представляя их как атаки на гражданские объекты.

В то же время российские военные сами используют гражданский транспорт в военных целях.

Речь идет, в частности, об использовании машин скорой помощи для перемещения военнослужащих и автобусов — для размещения или перевозки операторов БПЛА.

В распоряжении аналитического отдела ГО "Права справа" есть данные объективного контроля относительно использования гражданских транспортных средств российскими военными.

Стоит отметить, что оккупанты используют гражданских как "живой щит" — переодеваются в гражданское, прячут технику в жилых кварталах и не открывают никаких эвакуационных коридоров.

Второй фактор — военная логистика

Олешки и прилегающие населенные пункты остаются важными для обеспечения российской группировки на левом берегу.

Через Олешки проходят важные автодороги (в частности трасса Е97), которые соединяют юг Херсонщины с Крымом. Контроль над этой зоной позволяет оккупантам маневрировать резервами вдоль левобережья.

Олешки являются "воротами" во временно оккупированный юг. Удержание города и создание вокруг него гуманитарной блокады является попыткой противника заблокировать любые попытки ВСУ форсировать Днепр и создать устойчивый плацдарм для дальнейшего продвижения на Крым или Мелитополь.

Присутствие гражданского населения позволяет оккупантам размещать военные объекты и логистику непосредственно в жилой застройке или рядом с ней, что существенно усложняет нанесение ударов для украинской стороны.

Олешки. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Третий фактор — возможные будущие операции Сил обороны

Для украинского командования деоккупация или нейтрализация позиций врага в Олешках является приоритетной задачей для защиты тыла и развития возможного контрнаступления.

Освобождение Олешек или вытеснение оттуда оккупационных сил отодвинет линию фронта дальше на юг. Это критически необходимо, чтобы снизить интенсивность артиллерийских ударов и атак дронов по Херсону и прилегающим населенным пунктам правого берега.

Кроме того, установление контроля над Олешками открыло бы для ВСУ прямой путь для продвижения на Раденск, Скадовск и Армянск. Это позволило бы рассечь российскую группировку на левобережье.

Контроль над этим районом позволяет ВСУ полностью обезопасить логистику через реку и расширить серую зону в пользу украинских сил, что сковывает большие резервы противника, которые вынуждены оборонять левый берег вместо переброски на Восток.

Цель оккупантов — дискредитировать украинскую сторону, создать лучшие условия для собственной логистики и максимально усложнить возможное проведение десантных операций с целью деоккупации левобережной части Херсонской области.

Четвертая причина — близость к Херсону

Город расположен всего в нескольких километрах от Херсона через реку Конка и Днепр.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году рельеф плавней существенно изменился. Олешки, которые географически находятся в низине левого берега, пострадали больше всего. Часть территории превратилась в труднопроходимые болота, что до сих пор усложняет передвижение людей и техники, а также уничтожило немало подвальных укрытий.

В районе Олешек и соседних населенных пунктов располагаются российские огневые средства и операторы БПЛА, которые работают по правобережной части области.

Оккупанты используют жилую застройку и окраины Олешек для размещения артиллерии, минометов и развертывания операторов FPV-дронов, что позволяет им ежедневно обстреливать жилые кварталы Херсона.

В то же время присутствие гражданских серьезно ограничивает возможности украинской стороны наносить удары по таким позициям.

В районе Олешек сейчас ведется высокотехнологичная и изнурительная "война дронов", где беспилотники Сил обороны Украины выполняют двойную миссию: боевое поражение оккупантов и уникальную по масштабам гуманитарную операцию по спасению заблокированного гражданского населения

Украинские военные, пограничники и Нацгвардия пытаются спасать гражданских, доставляя еду беспилотниками через Днепр. В рамках одной из последних масштабных операций Силам обороны удалось сбросить около 4 тонн еды на 100 определенных локаций.

К координации и выполнению привлекли большое количество соединений — бойцов 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен", 30-го корпуса морской пехоты, тактической группы "Гром", подразделения "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-го полка Нацгвардии и 79-го пограничного отряда.

Российские силы развернули мощные системы РЭБ и постоянно пытаются сбивать украинские беспилотники с провизией. Как отмечают сами морпехи, каждый борт вылетает с риском не вернуться обратно.

Оккупанты отбирают продукты у местных, а тех, кто получает пакеты, избивают и задерживают. Даже Кремль на официальном уровне был вынужден признать ситуацию в городе "критической".

Сейчас украинские власти и дипломаты пытаются привлечь ООН и Красный Крест, чтобы заставить РФ открыть зеленый коридор для спасения гражданских.