Украинская колибри: неуловимую букашку поймали на фото

У бабочки длинный хоботок и огромная частота взмахов крыльев

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Украинке удалось поймать на фото украинскую колибри. Бабочка Бражник языкан настолько быстро машет крыльями, что является буквально "неуловимой" для камеры.

Фото бабочки опубликовали в Facebook-группе "Комахи України". Бражник языкан (Macroglossum stellatarum) — это одна из самых удивительных бабочек, которых можно встретить в нашей стране.

Бражник языкан. Фото: Iryna Sorokivska

"Это же надо так поймать качественно на фото этого неуловимого летуна. Бражник языкан, в народе бабочка колибри", — прокомментировали кадр в сети.

Главная особенность насекомого в том, что оно не садится на цветок, а зависает над ним в воздухе. При этом частота взмахов его крыльев достигает до 70-80 раз в секунду, поэтому крылья почти незаметны для человеческого глаза и издают характерное тихое гудение. Из-за этой особенности Бражника языкана часто называют "украинской колибри".

У бабочки свернутый хоботок, превышающий длину ее тела. Им бражник высасывает нектар, быстро перелетая от одного цветка к другому.

Хотя большинство представителей семейства бражниковых — ночные бабочки, языкан ведет дневной образ жизни. Он проводит день в поисках пищи и питаясь.

Особенно активна эта бабочка в солнечную погоду. Ее можно увидеть на клумбах, в садах или в лугах, где цветут петунии, лаванда, флоксы, сирень и другие нектароносные растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине водится необычная "металлическая" бабочка. Она очень красивая, но ядовита.