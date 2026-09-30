Пенсіонерка на спорткарі: хто такий нардеп Мейдич та що за елітне авто знайшли у його 68-річної тещі

Ціна машини порівнянна з вартістюодразу кількох квартир у Києві

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У 68-річної тещі народного депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича виявили елітний спорткар Aston Martin, вартість якого близько 175 тисяч доларів. Машину зареєстровано на Наталю Мушеманську з 2026 року.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Теща нардепа, колишній чиновник та відомі підприємці: хто за час війни купив люксові Aston Martin" .

Aston Martin DBX 2022 оформили на пенсіонерку в лютому поточного року. Ймовірно, раніше цей автомобіль належав пов’язаній з Мейдичем фірмі "Іноверс Груп".

Одним із Aston Martin володіє Наталія Мушеманська – теща нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича. Скріншот YouControl

До речі, за ціною автомобіля близько 175 тисяч доларів у Києві можна купити декілька квартир.

Ціни на квартири в Києві/lun.ua

Саме зв’язок автомобіля з депутатською сім’єю привернув увагу на тлі дослідження власників елітних британських автомобілів в Україні.

Олег Мейдич із дружиною Тетяною. Фото: Суспільне

Хто такий Олег Мейдич

Згідно з декларацією, Мейдич – мільйонер. Пов’язані з ним підприємства працюють у сфері надання охоронних послуг, виробництва та торгівлі молочними та м’ясними продуктами.

Народився 24 листопада 1970 року у місті Калинівка Вінницької області.

Був директором ТОВ "Калинівський маслозавод" ЛТД.

Олег Мейдич

У 2002 та 2010 роках балотувався до Вінницької обласної ради. Мейдич працював помічником народного депутата Петра Гасюка.

З 2015 року – депутат Вінницької облради. Керівник фракції Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", член постійної комісії з питань регулювання комунальної власності та приватизації.

Був довіреною особою кандидата на пост президента України Юлії Тимошенко під час президентських виборів у 2019 році.

Олег Мейдич

Кандидат у народні депутати від політичної партії ВО "Батьківщина" на парламентських виборах 2019 року (виборчий округ № 18, Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський, Погребищенський райони). Під час виборів: фізична особа-підприємець, член ВО "Батьківщина".

Перший заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин у Верховній Раді України IX скликання (обраний 29 серпня 2019 року).

Що відомо про автомобіль

Aston Martin DBX 2022 випуску — це кросовер, що виробляється британською компанією Aston Martin з 2020 року. Це перший позашляховик, випущений фірмою. Його описували як "повнорозмірний" та "середній" автомобіль.

У DBX — 4-літровий бензиновий V8 з двома турбінами, який розвиває 550 кінських сил і 700 Нм моменту, що крутить. За 4,5 секунди мошина здатна розігнатися до 100 км/год. Максимальна швидкість сягає 291 км/год.

Aston Martin DBX 2022 року випуску/caranddriver.com

Цікаво, що Aston Martin DBX належить до найдорожчого сегменту автомобілів. Але випадок із Мушеманською не є унікальним. У розслідуванні "Телеграфа" виявилось, що елітні машини цієї марки в Україні реєструють як на великі компанії та бізнесменів, так і на родичів.

Загалом за час повномасштабної війни в Україну завезли та вперше зареєстрували 66 автомобілів Aston Martin.

Відомі власники Aston Martin. Інфографіка "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе та на чому їздить дружина чиновника Кіма.