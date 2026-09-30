Наличные в банкоматах ограничили: что нужно знать всем держателям карт о лимитах с 1 октября

Для разных карт и банкоматов установлены собственные суммы, даже если общий лимит НБУ выше

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Снятие наличных в банкомате с 1 октября может происходить по новым правилам. Хотя Нацбанк и не изменил базовое ограничение в 100 000 гривен в день, некоторые украинские банки все же произвели обновление.

Сколько именно можно снять в банкомате зависит от вашего банка и тарифа обслуживания, банка банкомата и общих правил НБУ. У части банков эти условия выстроены так, чтобы за день можно было снять немалую сумму в пределах разрешенной НБУ, а у части действуют строгие лимиты.

Сколько можно снять наличные в сутки

НБУ с обычных личных счетов позволяет снимать не более 100 000 в день. Если речь идет о корпоративном счете – наличными можно получить вдвое больше. Также 200 000 – лимит снятия с валютных карт. Однако это может быть не сиюминутное снятие. Каждый банк по своим картам и банкоматам устанавливает ограничения. Лимит может быть в день, на тип карты, на несколько часов или даже индивидуален.

Лимиты ПриватБанка на снятие наличных

В течение 3 часов с карты ПриватБанка можно снять 40 000 грн. За сутки лимит аналогичен НБУ 100 000/200 00 соответственно. Часть категорий клиентов имеет трехчасовой лимит 20 000 грн по требованиям финмониторинга.

Также 20 000 грн могут снять в банкоматах ПриватБанка с карт других банков за одну операцию и в течение 3 часов.

Если же происходит снятие без карты, то лимит на операцию 4000 грн в сутки при первом заказе услуги, последующие снятия эта сумма на одну операцию, а в сутки можно совершить максимум пять на сумму 20 000 грн.

Лимиты Ощадбанка

Именно для клиентов Ощадбанка больше новостей — банк меняет тарифы по некоторым картам с 1 октября. Для клиентского пакета "Мой счёт" увеличат сумму, которую можно снимать без комиссии в банкоматах других банков Украины. В то же время, точную сумму банк не объявлял. Чтобы узнать точную обновленную сумму бесплатного лимита под тип карты, вы можете просмотреть настройки лимитов в мобильном приложении.

Суточный предел банкоматов Ощадбанка: от 10 000 до 25 000 гривен каждые три часа. Дневной — 100 000 грн., кроме снятия наличных для выплаты зарплаты.

Если за границей (в эквиваленте):

при валютной карте — 100 000 грн/день,

при гривневой карте — до 12 500 грн/неделю.

Лимиты на снятие наличных с карт monobank

Поскольку банкоматов у банка нет, то ориентироваться нужно на банкомат банка, где будете снимать средства. Ограничение НБУ аналогично – 100 000 грн, однако банк берет комиссию – 0,9% от суммы.

Лимиты на снятие наличных UKRSIBBANK

Для обычных карт действует лимит: 10 000 через банкомат, 50 000 с использованием карты в день в целом. При этом с карточного счета – до 100 000 грн. Для премиум карт через банкомат можно снять до 25 000 грн. Экстрапремиумные карты и бизнес имеют лимит – 50 000 из банкомата.

Лимиты на снятие наличных UKRSIBBANK

Если нужна большая сумма наличных денег: что делать

Если вам нужно больше, чем может выдать банкомат за 3 часа или сутки, следует обратиться в кассы банка. Также можно заказать наличные деньги заранее, это поможет сэкономить на комиссии за транзакцию. Такие наличные деньги выдают с паспортом.

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