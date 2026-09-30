"Хамон на дереве": украинец нашел уникальный гриб (фото)

"Мясной" гриб чаще всего растет на дубах и каштанах

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Тихая охота в украинских лесах порой преподносит самые неожиданные сюрпризы. Так, один из грибников Михаил Стеценко обнаружил редкий и удивительный гриб, внешний вид и даже структура которого до боли напоминают деликатесный испанский хамон.

Находкой оказалась печёночница обыкновенная (Fistulina hepatica). Это необычный трутовик, который в народе за характерную внешность часто называют "лесным бифштексом".

На срезе этот гриб имеет насыщенный красно-бордовый цвет с мраморными прожилками, из-за чего неподготовленный человек легко может принять его за настоящий мясной деликатес.

Печёночница обыкновенная/Фото: threads.com/@mykhailo_stetsenko

Печёночница обыкновенная/Фото: threads.com/@mykhailo_stetsenko

На вкус отнюдь не мясо

Печёночница съедобна. Молодые грибы употребляют в пищу после предварительной отварки, однако они обладают специфическим кисловатым вкусом из-за высокого содержания витамина C и органических кислот.

Где растет "бифштекс"?

В Украине печёночница наиболее распространена на Полесье и в Прикарпатье, а также встречается в Закарпатье. Этот вид выбирает лиственные леса и селится преимущественно в нижней части живых деревьев или в дуплах старых дубов и буков, где развивается как паразит. Сезон плодоношения гриба приходится на август — октябрь.

Влияние на природу

Несмотря на свой аппетитный и необычный вид, печёночница играет специфическую роль в экосистеме. Поселяясь на деревьях, она вызывает опасное заболевание древесины — бурую гниль, которая разрушает стволы.

Где искать печёночницу обыкновенную

Напомним, в одном из украинских лесов обнаружили гриб Антурус Арчера, который в также именуют как "Пальцы дьявола".