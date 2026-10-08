В Украине радионавигацией занимается компания жены экс-топ-менеджера российского "Транзаса": его структуры оснащали военный флот РФ

Компания несколько раз становилась фигурантом расследований правоохранителей из-за возможного завышения цен

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ООО "Транспортные системы безопасности Украины" только в этом году успело получить государственные тендеры на 115,4 млн. грн. (и эта сумма ежемесячно растет). Компания обслуживает радионавигационное оборудование, оборудование радиосвязи и поставляет передвижные радиолокационные станции. Наибольшие контракты поступили от ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и его филиалов.

Еще несколько лет назад эта ООО имела другое название — "Транзас Украина". Фирма имеет непосредственную связь с российским "Транзасом" – компанией, оснащающей российский военный флот. Владелец украинской компании Марина Белентьева является женой бывшего топ-менеджера российской фирмы.

О том, кто занимается радионавигационной связью в АМПУ и почему это стоит обратить внимание, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

ООО "Транзас Украина" связывали с российской "Группой Транзас", а владелица украинской компании Марина Белентьева – жена российского топ-менеджера Андрея Белентьева. Нацпол еще в 2023 году начал расследование, потому что контроль над навигационными станциями в Украине потенциально могут иметь россияне.

Нацпол еще в 2023 году начал расследование, потому что контроль над навигационными станциями в Украине потенциально могут иметь россияне. "Транзас" работает на военный сектор РФ : связанные с группой структуры производили военные технологии и БПЛА "Орион" для Минобороны РФ. BILD также писал, что "Транзас" снабжал российский флот боевые симуляторы и был отмечен начальником Генштаба РФ.

: связанные с группой структуры производили военные технологии и БПЛА "Орион" для Минобороны РФ. BILD также писал, что "Транзас" снабжал российский флот боевые симуляторы и был отмечен начальником Генштаба РФ. Несмотря на русский след, украинская компания продолжала получать государственные заказы. От "Дельта-Лоцмана" и Одесского морского торгового порта она получила более 249,7 млн. грн., причем после начала полномасштабной войны объемы закупок существенно выросли.

В мае 2024 года "Транзас Украина" сменила название на ООО "Транспортные системы безопасности Украины". После переименования компания не потеряла государственные контракты – за неполный 2026 год получила около 115,4 млн грн из-за госзакупок.

После переименования компания не потеряла государственные контракты – за неполный 2026 год получила около 115,4 млн грн из-за госзакупок. БЭБ расследует возможное завладение бюджетными средствами: в 2025 году компания заключила четыре договора на тренажеры-симуляторы общей стоимостью 26,34 млн. грн. По версии следствия цены могли быть завышены на 30–50%, а должностные лица государственного предприятия могли действовать в сговоре с представителями компании.

Около 250 млн. от госпредприятий: на чем зарабатывают "Транспортные системы безопасности Украины"

В общей сложности ООО "Транзас Украина", а после переименования — ООО "Транспортные системы безопасности Украины" — получило более 223,1 млн грн по договорам с филиалом "Дельта-Лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины".

Еще около 26,6 млн грн приходится на ГП "Одесский морской торговый порт". Таким образом, речь идет как минимум о 249,7 млн грн государственных средств. Компания специализируется на снабжении и обслуживании навигационного, радионавигационного и другого оборудования для морской инфраструктуры, а также тренажеров-симуляторов.

После начала полномасштабной войны объемы государственных закупок у компании существенно выросли. Если в 2021 году из-за государственных закупок компания получила около 41,2 млн грн, то за неполный 2026 год – уже около 115,4 млн грн.

Как выросли государственные тендеры Фото: YouControl

То есть, несмотря на российский след, который исследовали украинские правоохранители (подробнее об этом читайте дальше в тексте), государственные заказы не только продолжились, но и стали значительно больше.

В мае 2024 года "Транзас Украина" сменила название на ООО "Транспортные системы безопасности Украины". Такие изменения больше напоминают попытку скрыть связь с российским бизнесом. При этом ничего не изменилось, кроме названия: сохранились собственники, сфера деятельности и клиенты.

Что интересно, компания несколько раз становилась фигурантом расследований правоохранителей из-за возможного завышения цен. Одно из таких расследований происходит прямо сейчас. Так, БЭБ в Одесской области несколько месяцев назад зарегистрировало уголовное производство №42026160000000092.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2025 года должностные лица государственного предприятия "Одесский торговый морской порт" могли вступить в сговор с должностными лицами ООО "Транспортные системы безопасности Украины" при заключении договоров на закупку тренажеров-симуляторов на 26,3 млн. грн.

Детективы БЭБ провели мониторинг рынка, чтобы определить приблизительную рыночную стоимость такого оборудования. По результатам проверки они пришли к предварительному выводу, что цены могли быть завышены на 30–50%.

О "русском следе" уже давно известно

Еще в 2023 году следователи Нацпола установили связь ООО "Транзас Украина" с российским ООО "Группа Транзас". Соответствующие данные содержатся в материалах уголовного производства №42023000000000105. Хотя на самом деле, чтобы увидеть эти связи, не нужно быть следователем.

Украинская фирма оформлена на жену бывшего топ-менеджера российского "Транзаса". Компании работают в одной отрасли и недавно имели практически одинаковые названия.

Как говорится в материалах Нацпола, украинская компания была создана российской "Группой Транзас", а ее владелицей является Марина Белентьева — жена россиянина Андрея Белентьева, который до 2014 года работал генеральным директором российского ЗАО "Транзас", а затем присоединился к "Транзасу".

Здесь стоит отметить, что в реестре юрлиц отмечено, что первым учредителем компании действительно был Андрей Белентьев, сейчас его место заняла жена. При этом непосредственно "Группа Транзас" юридически не являлась материнской компанией. В материалах производства следователи также отмечали, что, по их информации, компания могла контролироваться ФСБ РФ.

Однако здесь важно провести границу между фактами и предположениями. В доступных материалах следствие не привело конкретных доказательств, подтверждающих контроль "Транзас Украина" со стороны ФСБ. Потому это утверждение остается лишь версией правоохранителей, а не установленным фактом.

В то же время связь украинской компании с российским "Транзасом" имеет документальную основу.

В 2015 году "Группа Транзас" частично реорганизовалась в "Группу Кронштадт". Последняя известна, прежде всего, производством беспилотников для Министерства обороны РФ, в частности БПЛА "Орион", который российские военные используют в войне против Украины.

То есть речь идет о российском бизнесе, отдельные структуры которого по гражданской морской тематике перешли, в частности, к производству военной техники.

Отдельно на российский "Транзас" обращали внимание и германские журналисты. В 2021 году издание BILD опубликовало расследование использования технологий российской компании в немецких военных системах. Журналисты обратили внимание на то, что немецкие подлодки были оснащены навигационным оборудованием российского "Транзаса".

При этом, как писал BILD, у компании был не только гражданский профиль. Ее технологии использовались русскими военными, а бывшие инженеры "Транзаса" занимались разработкой беспилотных систем для российской армии.

По данным немецкого издания, "Транзас" также снабжал российский флот боевыми симуляторами. Компания была так тесно связана с российским военным сектором, что получила награду от начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала Николая Макарова.

В 2018 году международную часть бизнеса "Транзаса" приобрела финская компания Wärtsilä. Однако это соглашение не означало автоматического исчезновения всех российских структур, связанных с брендом. И уже в 2022 году финская компания вышла из русского актива. В настоящее время "Транзас" связан с россиянином Анатолием Пантелеевым и находится под санкциями СНБО.

Украинский "Транзас" тем временем продолжает работать. И здесь возникает вполне логичный вопрос: почему компания с таким российским бекграундом годами оставалась поставщиком украинских государственных предприятий, почему после начала войны ее контракты выросли, а после переименования государственные закупки продлились?

И еще один вопрос, на который теперь должен дать ответ БЭБ: действительно ли украинский бюджет платил за оборудование на 30-50% дороже его рыночной стоимости. Отдельно отметим: Телеграф не утверждает, что ООО "Транспортные системы безопасности Украины" контролируют россияне. Однако игнорировать связи компании с РФ – по меньшей мере, халатно.

Подробнее об официальной владелице "Транспортных систем безопасности Украины" и о том, кто помогает компании выигрывать тендеры, читайте в следующих публикациях. Продолжение следует…