Как ухаживать за лезвиями и не перетянуть крепления

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Если ножницы мнут бумагу, причина бывает не в затуплении, а в грязи между лезвиями или ослабленном винте. Очистка и осторожная подтяжка соединения помогают восстановить резание без заточки.

Как проверить ножницы и устранить эти препятствия, рассказывает "Телеграф". Налет и остатки клея мешают лезвиям двигаться и плотно прилегать друг к другу, а из-за разболтавшегося соединения между ними образуется зазор, в который загибается бумага.

Раскройте ножницы и осторожно протрите внутренние поверхности лезвий мягкой тканью, слегка смоченной мыльной водой. Не проводите пальцами вдоль режущих кромок. Удалите остатки средства чистой влажной тканью и вытрите металл насухо, особенно возле соединения.

После влажной очистки металл нужно вытереть насухо, в частности возле соединения Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Если лезвия качаются относительно друг друга, подберите отвертку под шлиц винта и немного поверните его по часовой стрелке. После каждого небольшого поворота раскрывайте и закрывайте ножницы: ход должен оставаться плавным, без чрезмерного усилия. Если движение стало тугим, немного ослабьте крепление.

После очистки и регулировки попробуйте разрезать лист бумаги. Если ножницы режут ровно и не мнут его, затачивать их не нужно. Если проблема остается, причина может быть в состоянии режущих кромок или деформации лезвий.

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