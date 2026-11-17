На расходы влияют температура в комнатах и потери тепла

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Расходы на отопление можно сократить, если правильно настроить систему отопления и не расходовать энергию напрасно. В частности, постоянно держать батареи включенными на минимуме не всегда выгодно.

Как пишет OkDiario, специалисты по энергоэффективности объяснили, почему на ночь или во время отсутствия дома отопление часто лучше выключать. Такой подход помогает сократить расходы на газ и не отапливать пустые комнаты.

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Пока отопление работает, оно постоянно компенсирует тепло, которое уходит из дома через окна, стены, крышу и двери. Поэтому даже при минимальных настройках система расходует энергию, хотя дома может никого не быть.

Специалисты советуют поддерживать в доме температуру 20–21 градус, когда в нем есть люди. Ночью ее можно снижать до 15–17 градусов. Такие рекомендации приводит Институт диверсификации и экономии энергии Испании (IDAE).

Пока отопление работает, оно постоянно компенсирует потери тепла через конструкции дома Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Стоит учитывать и то, что каждый дополнительный градус увеличивает расходы на отопление. По оценке IDAE, повышение температуры на один градус может увеличить энергопотребление примерно на 7%. Поэтому нет смысла устанавливать на термостате 25 градусов: комната не нагреется быстрее, а система просто будет работать дольше.

Чтобы не тратить энергию зря, можно запрограммировать отопление в соответствии со своим расписанием. Например, настроить его так, чтобы дом прогревался к возвращению домой. Необходимое для этого время зависит от утепления: дом со старыми окнами и значительными потерями тепла будет нагреваться дольше.

Также стоит позаботиться о сохранении тепла. Для этого можно установить уплотнители на окна и двери, а на ночь закрывать шторы или ролеты. Это поможет уменьшить потери тепла и не заставлять отопление работать дольше.

Как сообщал "Телеграф", снижение температуры в доме на 1 °C может сократить потребление газа на 5–7%.