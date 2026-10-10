NAUDI призывает не сокращать бронирование в ОПК: какие риски видят производители оружия

NAUDI требует сохранить 100% квоту

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Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) требует от Министерства экономики отозвать проект постановления, предусматривающий снижение квоты бронирования военнообязанных работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В ассоциации предупреждают, что сокращение бронирования может привести к потере квалифицированных специалистов, снижению производственных мощностей и задержкам с поставками вооружения для Сил обороны. Об этом NAUDI заявила в Facebook.

Проект постановления уже передали на согласование

Как сообщает NAUDI, по данным участников рынка, документ уже поступил на согласование в центральные органы исполнительной власти.

В ассоциации считают предложенные изменения угрозой для национальной безопасности Украины. По мнению представителей отрасли, сокращение бронирования может осложнить производство и разработку вооружения, а также поставить под угрозу выполнение действующих оборонных контрактов.

В NAUDI подчеркивают, что потеря работников может вызвать производственные проблемы, последствия которых превысят ожидаемый мобилизационный эффект.

Сколько оружия производит украинский ОПК

По данным NAUDI, оборонная промышленность ежегодно поставляет Силам обороны оружие и технику более чем на 10 млрд долларов. На каждого работника приходятся десятки тысяч долларов готовой продукции.

Несмотря на российские удары и вынужденные релокации, производители нарастили выпуск и обеспечивают потребности Сил обороны в вооружении. Кроме того, ОПК относится к отраслям экономики, которые обеспечивают значительные налоговые поступления в бюджет – десятки миллиардов гривен.

По отраслевой оценке, работники оборонных предприятий составляют не более 10% всех забронированных. В то же время, как отмечают в ассоциации, они выполняют задачи, поставленные перед оборонной промышленностью военным и политическим руководством государства.

Почему предприятиям не хватает специалистов

Оборонные производители уже работают в условиях дефицита квалифицированных кадров. По данным исследования рынка труда, 70% вакансий приходится на рабочие, инженерные и технические специальности – именно такие работники постоянно требуются оборонным предприятиям.

В NAUDI предостерегают, что дополнительные кадровые потери могут снизить возможности для внедрения инноваций, замедлить выполнение заказов и отсрочить запуск новых производственных мощностей.

Подготовка специалистов требует времени и финансовых ресурсов. Предприятия инвестируют в обучение на производстве, наставничество и сотрудничество с образовательными учреждениями. После потери опытного работника компании приходится оплачивать поиск и подготовку замены, а на период обучения производительность нового сотрудника остается более низкой. Опытные коллеги при этом тратят собственное рабочее время на его подготовку, что увеличивает себестоимость продукции.

Что требует NAUDI от правительства

Ассоциация требует исключить из проекта постановления норму о снижении квоты бронирования до 85% и сохранить 100% бронирование для военнообязанных работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

NAUDI также призывает Министерство обороны не согласовывать предложенные изменения, а Кабинет Министров – не допустить их принятия.

В ассоциации подчеркивают, что сокращение бронирования может ослабить производственные возможности и устойчивость украинских оружейников в условиях войны.