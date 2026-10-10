NAUDI закликає не скорочувати бронювання в ОПК: які ризики бачать виробники зброї

NAUDI вимагає зберегти 100% квоту

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Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) вимагає від Міністерства економіки відкликати проєкт постанови, який передбачає зниження квоти бронювання військовозобов’язаних працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.

В асоціації попереджають, що скорочення бронювання може призвести до втрати кваліфікованих фахівців, зменшення виробничих потужностей і затримок із постачанням озброєння для Сил оборони. Про це NAUDI заявили у Facebook.

Проєкт постанови вже передали на погодження

Як повідомляє NAUDI, за даними учасників ринку, документ уже надійшов на погодження до центральних органів виконавчої влади.

В асоціації вважають запропоновані зміни загрозою для національної безпеки України. На думку представників галузі, скорочення бронювання може ускладнити виробництво й розробку озброєння, а також поставити під загрозу виконання чинних оборонних контрактів.

У NAUDI наголошують, що втрата працівників може спричинити виробничі проблеми, наслідки яких перевищать очікуваний мобілізаційний ефект.

Скільки зброї виробляє український ОПК

За даними NAUDI, оборонна промисловість щороку постачає Силам оборони зброю та техніку на понад 10 млрд доларів. На кожного працівника припадають десятки тисяч доларів готової продукції.

Попри російські удари та вимушені релокації, виробники наростили випуск і забезпечують потреби Сил оборони в озброєнні. Крім того, ОПК належить до галузей економіки, які забезпечують значні податкові надходження до бюджету — десятки мільярдів гривень.

За галузевою оцінкою, працівники оборонних підприємств становлять не більше 10% усіх заброньованих. Водночас, як зазначають в асоціації, вони виконують завдання, поставлені перед оборонною промисловістю військовим і політичним керівництвом держави.

Чому підприємствам бракує фахівців

Оборонні виробники вже працюють в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів. За даними дослідження ринку праці, 70% вакансій припадає на робітничі, інженерні та технічні спеціальності — саме такі працівники постійно потрібні оборонним підприємствам.

У NAUDI застерігають, що додаткові кадрові втрати можуть зменшити можливості для впровадження інновацій, уповільнити виконання замовлень і відтермінувати запуск нових виробничих потужностей.

Підготовка фахівців потребує часу й фінансових ресурсів. Підприємства інвестують у навчання на виробництві, наставництво та співпрацю з освітніми закладами. Після втрати досвідченого працівника компанії доводиться оплачувати пошук і підготовку заміни, а на період навчання продуктивність нового співробітника залишається нижчою. Досвідчені колеги при цьому витрачають власний робочий час на його підготовку, що збільшує собівартість продукції.

Що вимагає NAUDI від уряду

Асоціація вимагає вилучити з проєкту постанови норму про зниження квоти бронювання до 85% і зберегти 100% бронювання для військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу.

NAUDI також закликає Міністерство оборони не погоджувати запропоновані зміни, а Кабінет Міністрів — не допустити їх ухвалення.

В асоціації наголошують, що скорочення бронювання може послабити виробничі можливості та стійкість українських зброярів в умовах війни.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров розповів у коментарі "Телеграфу", про про вихід українського ОПК з бульбашки, загрозу нових ракет РФ та бюрократичний абсурд.