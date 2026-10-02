Укр

Их точно не тронет ТЦК: кто имеет право на отсрочку с 1 октября

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Основания для отсрочки зависят от конкретной ситуации Новость обновлена 02 октября 2026, 17:12
Основания для отсрочки зависят от конкретной ситуации. Фото Коллаж "Телеграфа"

Закон содержит широкий перечень категорий военнообязанных

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В октябре 2026 отсрочку от мобилизации могут получить не только забронированные работники и родители троих и более детей. Закон определяет и другие категории военнообязанных, при наличии соответствующих оснований не подлежат призыву.

Среди них есть люди с определенными семейными обстоятельствами, состоянием здоровья или особыми условиями работы. Кто имеет право на отсрочку и какие условия для этого предусмотрены, подробнее в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, отсрочку или право не быть призванными должны:

  • лица с инвалидностью и те, кто признан непригодными к военной службе;
  • военнообязанные, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет при определенных законом условиях;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка в случаях, предусмотренных законом;
  • усыновители, опекуны, попечители и приемные родители детей;
  • лица, ухаживающие за больной женой, мужем, ребенком, родителями или другими родственниками при определенных условиях;
  • опекуны лица, которого суд признал недееспособным;
  • лица, имеющие супруга с инвалидностью в предусмотренных законом случаях;
  • женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет, если их муж или жена проходят военную службу;
  • забронированные военнообязанные;
  • народные депутаты Украины и отдельные государственные служащие и должностные лица;
  • работники правоохранительных органов, органов сектора безопасности и обороны и других определенных законом структур;
  • отдельные работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование;
  • соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также докторанты и интерны в предусмотренных законом случаях;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники в установленных условиях;
  • отдельные работники дипломатической службы и международных организаций;
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при защите Украины в случаях, определенных законом;
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за события Революции Достоинства;
  • лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую военную службу;
  • освобожденные из плена военнослужащие;
  • граждане в возрасте от 18 до 25 лет, отслужившие один год по контракту и уволенные на определенных законом основаниях — у них 12-месячная отсрочка.

Отдельно закон предусматривает другие случаи, поэтому конкретное право на отсрочку зависит от обстоятельств человека и подтверждающих их документов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если после изменений на работе в "Резерв+" остались старые данные, а военнообязанного остановили работники ТЦК.

Теги:
#Мобилизация #отсрочка