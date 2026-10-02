Их точно не тронет ТЦК: кто имеет право на отсрочку с 1 октября
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Закон содержит широкий перечень категорий военнообязанных
В октябре 2026 отсрочку от мобилизации могут получить не только забронированные работники и родители троих и более детей. Закон определяет и другие категории военнообязанных, при наличии соответствующих оснований не подлежат призыву.
Среди них есть люди с определенными семейными обстоятельствами, состоянием здоровья или особыми условиями работы. Кто имеет право на отсрочку и какие условия для этого предусмотрены, подробнее в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В частности, отсрочку или право не быть призванными должны:
- лица с инвалидностью и те, кто признан непригодными к военной службе;
- военнообязанные, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет при определенных законом условиях;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка в случаях, предусмотренных законом;
- усыновители, опекуны, попечители и приемные родители детей;
- лица, ухаживающие за больной женой, мужем, ребенком, родителями или другими родственниками при определенных условиях;
- опекуны лица, которого суд признал недееспособным;
- лица, имеющие супруга с инвалидностью в предусмотренных законом случаях;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет, если их муж или жена проходят военную службу;
- забронированные военнообязанные;
- народные депутаты Украины и отдельные государственные служащие и должностные лица;
- работники правоохранительных органов, органов сектора безопасности и обороны и других определенных законом структур;
- отдельные работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование;
- соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также докторанты и интерны в предусмотренных законом случаях;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники в установленных условиях;
- отдельные работники дипломатической службы и международных организаций;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при защите Украины в случаях, определенных законом;
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за события Революции Достоинства;
- лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую военную службу;
- освобожденные из плена военнослужащие;
- граждане в возрасте от 18 до 25 лет, отслужившие один год по контракту и уволенные на определенных законом основаниях — у них 12-месячная отсрочка.
Отдельно закон предусматривает другие случаи, поэтому конкретное право на отсрочку зависит от обстоятельств человека и подтверждающих их документов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если после изменений на работе в "Резерв+" остались старые данные, а военнообязанного остановили работники ТЦК.