Война меняется: Сергей Гончаров о выходе украинского ОПК из пузыря, угрозе новых ракет РФ и бюрократическом абсурде

Гончаров рассказал о новой тактике врага и проблемах ОПК

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Украинский оборонно-промышленный комплекс требует длительной и сложной работы на внешних рынках, чтобы мировые игроки видели отечественное вооружение. В то же время государственная система регулирования ОПК часто создает дополнительные контрольные процедуры, которые тормозят развитие индустрии, блокируют привлечение средств, экспорт и заставляют бизнес тратить месяцы на прохождение сырых нормативных правительственных решений.

Об этом исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины NAUDI Сергей Гончаров заявил в комментарии "Телеграфу" на полях профильного форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", который состоялся 25 сентября в Киеве. Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг Radio NV и ассоциация NAUDI.

Сергей Гончаров. Фото: Vasyl Churikov

Для того чтобы украинская техника, которая получила подтверждение в реальных боях, была представлена в мире, производителям приходится преодолевать серьезную конкуренцию даже среди стран-партнеров. При этом Украине давно пора думать не только об этих рынках, но и о рынках третьих стран — ведь если мы не будем на них выходить, это место мгновенно займут россияне, отметил руководитель NAUDI.

"Важным моментом является то, что мы должны быть представлены во взаимоотношениях не только с компаниями из стран-партнеров, которые нас поддерживают, но и в третьих странах. Потому что, если с нашей испытанной в боях техникой мы не будем там представлены, то там будут представлены россияне. Это объективная реальность. Ведь когда мы отмечаем, что наша продукция Battle proven in Ukraine, то, к сожалению, и российская продукция маркируется так же. Потому что она так же используется на поле боя и с этими же месседжами представляется на части выставок, куда их допускают", — отметил Гончаров.

Впрочем, крупнейшие внутренние препятствия для развития украинского рынка вооружения, по мнению Гончарова, часто создает само государство из-за чрезмерного стремления к контролю, в частности в вопросе экспорта украинской военной продукции.

"У государства всегда есть желание дополнительно что-то проконтролировать, и это иногда доходит до абсурда. В этом контексте мне очень импонирует позиция некоторых западных реформаторов: если вы пытаетесь что-то проконтролировать, но у вас нет даже понимания, как это сделать — лучше не контролируйте. Вы просто создадите больше сложностей и для людей, и для себя", — отметил Гончаров.

В этом контексте он упомянул 875-е постановление правительства по регулированию военного экспорта, которое, несмотря на в целом положительную направленность, оказалось сырым с самого дня принятия. Вместо стимулирования ОПК, по словам Гончарова, документ существенно увеличивает плату за выдачу разрешений, привязывая ее к процентам от суммы контракта, что является блокирующим фактором для производителей деталей и компонентов. Кроме того, средства от этой административной услуги правительство вместо наполнения оборонного спецфонда случайно направило в местный бюджет Киева по месту регистрации комиссии.

Параллельно с внутренними проблемами украинский ОПК вынужден готовиться к серьезным изменениям тактики противника в воздухе. Гончаров поделился оценками относительно противодействия вражеским дронам и озвучил тревожный прогноз относительно дальнейшей эволюции российских средств поражения.

Так, по его мнению, Силы обороны в ближайшие месяцы готовятся внедрить активное противодействие вражеским реактивным "шахедам". Однако Гончаров прогнозирует, что РФ будет отвечать на это новым и значительно более опасным технологическим вызовом — массовым переходом на более дешевые, но быстрые квази-крылатые ракеты с большей боевой частью и более качественными системами наведения.

"Я думаю, что прогнозы о массовом сбитии реактивных "шахедов" в течение трех месяцев сбудутся. Но следующим шагом противника станут более массовые и дешевые средства (более продвинутые реактивные БПЛА, аппараты типа "Бандероль" и т. п., — ред.) с более качественной системой наведения, с большей дальностью полета и увеличенной боевой частью. Мы в итоге придем к тем же крылатым ракетам, только в значительно больших количествах", — прогнозирует руководитель NAUDI.

Он объяснил, что в вопросе воздушных ударов по Украине противник фактически замыкает круг своей тактики, возвращаясь к первоначальной концепции, но уже на новом экономическом уровне.

"Что мы видим: тенденция начиналась с применения дорогостоящих больших крылатых ракет. Затем произошел массовый переход на относительно дешевые "шахеды" с большой дальностью поражения, но с относительно небольшой боевой частью и малой скоростью. Когда с ними научились относительно эффективно бороться, началось увеличение скорости, "потолка", а впоследствии — и увеличение боевой части. Так мы снова выходим на "крылатую ракету". Единственная разница в том, что если раньше россияне производили лишь десятки крылатых ракет из-за их дороговизны и сложной иностранной компонентной базы, то сейчас они будут делать акцент на большом количестве сравнительно дешевых изделий. Их цель — просто перегрузить нашу систему ПВО, которая и так уже работает на пределе возможностей", — подытожил Сергей Гончаров.

Таким образом, резюмировал глава NAUDI, для преодоления кризиса и эффективного противодействия противнику украинский ОПК нуждается в развитии, в частности в привлечении иностранных инвестиций и партнерских программ. Сегодня западный капитал, крупные фонды и мировые оборонные концерны имеют значительный интерес к отечественным технологиям, однако их останавливает закрытость нашего рынка. Открытие прозрачных условий для партнерства позволит привлечь в Украину иностранные деньги, что, в свою очередь, даст толчок для более быстрого развития противобаллистических и баллистических технологий, микроэлектроники и новейших средств поражения для фронта.