От киберподполья до партизанского движения: ССО ВСУ выпустили специальный справочник

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Силы специальных операций ВСУ представили специальный справочник "Рух опору", который объясняет, как организовано украинское сопротивление на оккупированных территориях, какую роль в нем играют гражданские и где пройти подготовку для противодействия врагу. Издание содержит различные разделы – от истории подполья до практических вопросов присоединения к Движению сопротивления, цифровой безопасности и социальных гарантий его участников.

Как сообщили в ССО, справочник создан для повышения осведомленности граждан и подготовки населения к национальному сопротивлению.

В справочнике объясняется, что современное подполье – это не только партизанские отряды. Оно охватывает информационное, кибернетическое, культурное и другие направления сопротивления. К нему могут приобщаться гражданские люди разных профессий, а их деятельность координируется силами специальных операций.

Отдельное внимание уделено историческому опыту. Авторы рассказывают о французском Движении сопротивления времен Второй мировой войны, борьбе за независимость Алжира, современных партизанских движениях в разных странах мира. Украинскую традицию прослеживают от освободительной борьбы УНР и Холодного Яра до УПА, диссидентского движения и современного сопротивления российской оккупации.

Приведены примеры Швейцарии, Израиля и Сингапура, где участие гражданского населения является важной составляющей системы национальной обороны.

Как подготовиться к сопротивлению?

ССО рассказывают о четырех возможностях вовлечённости: подготовка непосредственно в Движении сопротивления; обучение в центрах национального сопротивления; участие в соответствующих общественных организациях или самостоятельная проработка проверенных учебных материалов.

Важный раздел посвящен защите участников подполья. Согласно справочнику, государство гарантирует конфиденциальность участия, социальную и правовую защиту, а также специальные меры безопасности для участников и их близких. При определенных законом условиях предусмотрено право на статус участника боевых действий.

Издание также содержит ссылку на документальные и художественные проекты о подполье, культурных инициативах и учебных ресурсах.

Присоединиться к Движению сопротивления можно через официальный сайт opir.org.ua или электронный адрес tviy@opir.org.ua. После рассмотрения анкеты кандидату могут предложить индивидуальный курс подготовки в соответствии с его навыками. При этом отмечается необходимость соблюдать цифровую безопасность.