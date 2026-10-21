Від кіберпідпілля до партизанського руху: ССО ЗСУ випустили спеціальний довідник

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сили спеціальних операцій ЗСУ представили спеціальний довідник "Рух опору", який пояснює, як організований український спротив на окупованих територіях, яку роль у ньому відіграють цивільні та де пройти підготовку для протидії ворогу. Видання містить різні розділи — від історії підпілля до практичних питань долучення до Руху опору, цифрової безпеки та соціальних гарантій його учасників.

Як повідомили у ССО, довідник створено для підвищення обізнаності громадян і підготовки населення до національного спротиву.

У довіднику пояснюється, що сучасне підпілля — це не лише партизанські загони. Воно охоплює інформаційний, кібернетичний, культурний та інші напрями спротиву. До нього можуть долучатися цивільні люди різних професій, а їхня діяльність координується Силами спеціальних операцій.

Окрему увагу приділено історичному досвіду. Автори розповідають про французький Рух опору часів Другої світової війни, боротьбу за незалежність Алжиру, сучасні партизанські рухи у різних країнах світу. Українську традицію простежують від визвольних змагань УНР і Холодного Яру до УПА, дисидентського руху та сучасного спротиву російській окупації.

Також наведено приклади Швейцарії, Ізраїлю та Сінгапуру, де участь цивільного населення є важливою складовою системи національної оборони.

Як підготуватися до спротиву?

ССО розповідають про чотири можливості залученості: підготовка безпосередньо в Рухові опору; навчання в центрах національного спротиву; участь у відповідних громадських організаціях або самостійне опрацювання перевірених навчальних матеріалів.

Важливий розділ присвячений захисту учасників підпілля. Згідно з довідником, держава гарантує конфіденційність участі, соціальний і правовий захист, а також спеціальні заходи безпеки для учасників та їхніх близьких. За визначених законом умов передбачене право на статус учасника бойових дій.

Видання також містить посилання на документальні й художні проєкти про підпілля, культурні ініціативи та навчальні ресурси.

Долучитися до Руху опору можна через офіційний сайт opir.org.ua або електронну адресу tviy@opir.org.ua. Після розгляду анкети кандидату можуть запропонувати індивідуальний курс підготовки відповідно до його навичок. При цьому наголошується на необхідності дотримуватися цифрової безпеки.