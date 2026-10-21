Антикоррупционная система стремится влиять не только на расследование, но и на политический курс Украины, — Сазонов

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Украинская антикоррупционная среда все больше напоминает самостоятельный центр политического влияния, стремящийся участвовать в определении стратегического курса государства. Такую позицию высказал эксперт Кирилл Сазонов, комментируя деятельность НАБУ и антикоррупционных активистов.

По его словам, речь уже не только о коррупционных скандалах или эффективности расследований, но и о политической роли структур и представителей антикоррупционной среды.

"НАБУ и антикоррупционная тусовка, по моему убеждению, все больше превращаются в отдельную политическую силу", — написал Сазонов.

Он отметил, что антикоррупционная среда имеет инструменты для влияния на общественное мнение, хотя формально не принимает участия в выборах как политическая партия.

По мнению эксперта, особое значение эта проблема приобретает в условиях войны, когда вопросы переговоров и стратегических государственных решений имеют исключительный вес.

Сазонов обратил внимание на острую реакцию части антикоррупционных активистов на шаги президента, связанные с возможными переговорами по завершению войны.

Он также задал вопрос об избирательности антикоррупционного внимания к разным политическим деятелям.

"Почему к одним политикам существует максимальное публичное внимание, а в отношении других — гораздо меньше неудобных вопросов?" – отметил эксперт.

По его убеждению, когда антикоррупционные разоблачения становятся частью борьбы между политическими группами, изменяется и общественное восприятие самой антикоррупционной системы.

"Вопрос уже не только в эффективности НАБУ. Вопрос в том, не превращается ли антикоррупционная система в самостоятельного политического игрока, который хочет влиять не только на уголовные производства, но и на стратегический курс государства", — подчеркнул Сазонов.

По его оценке, такая политизация антикоррупционной среды представляет серьезный вызов для государства, поскольку речь идет уже не просто о разоблачении коррупции, а о борьбе за политическое влияние.