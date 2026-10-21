Антикорупційна система прагне впливати не лише на розслідування, а й на політичний курс України, — Сазонов

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Українське антикорупційне середовище дедалі більше нагадує самостійний центр політичного впливу, який прагне брати участь у визначенні стратегічного курсу держави. Таку позицію висловив експерт Кирило Сазонов, коментуючи діяльність НАБУ та антикорупційних активістів.

За його словами, мова вже не лише про корупційні скандали чи ефективність розслідувань, а про політичну роль структур і представників антикорупційного середовища.

"НАБУ та антикорупційна тусовка, на моє переконання, дедалі більше перетворюються на окрему політичну силу", — написав Сазонов.

Він зазначив, що антикорупційне середовище має інструменти для впливу на громадську думку, хоча формально не бере участі у виборах як політична партія.

На думку експерта, особливого значення ця проблема набуває в умовах війни, коли питання переговорів і стратегічних державних рішень мають виняткову вагу.

Сазонов звернув увагу на гостру реакцію частини антикорупційних активістів на кроки президента, пов'язані з можливими переговорами щодо завершення війни.

Він також поставив питання про вибірковість антикорупційної уваги до різних політичних діячів.

"Чому до одних політиків існує максимальна публічна увага, а щодо інших — значно менше незручних запитань?" — зазначив експерт.

На його переконання, коли антикорупційні викриття стають частиною боротьби між політичними групами, змінюється і суспільне сприйняття самої антикорупційної системи.

"Питання вже не лише в ефективності НАБУ. Питання в тому, чи не перетворюється антикорупційна система на самостійного політичного гравця, який хоче впливати не тільки на кримінальні провадження, а й на стратегічний курс держави", — наголосив Сазонов.

За його оцінкою, така політизація антикорупційного середовища становить серйозний виклик для держави, оскільки йдеться вже не просто про викриття корупції, а про боротьбу за політичний вплив.