Россия каждый день атакует украинские города. Как подготовить многоэтажку к чрезвычайным ситуациям

О чем должны позаботиться главы ОСМД

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Россияне регулярно атакуют украинские города днем и ночью. Всегда хочется верить, что твой дом обойдет вражеская ракета или дрон, но во время войны лучше быть максимально готовым к чрезвычайным ситуациям.

"Телеграф" собрал практические советы для ОСМД и жителей многоэтажек, что нужно приготовить во время войны: "Аптечка в подвале — это иллюзия": что жители и главы ОСМД должны срочно сделать до очередной атаки РФ

Как рассказала "Телеграфу" председатель ОСМД и глава общественной организации "Лідерки управління житлом" Юлия Бородина, подготовка к прилетам — это, прежде всего, дело соседского сообщества, а не одного человека. Однако есть то, о чем должны позаботиться управители домов.

О том, как заранее подготовить дом и правление, рассказали в навигаторе "Покроково". Там дали перечень, о чем нужно позаботиться заранее на случай чрезвычайной ситуации.

отсканировать документы дома и сохранить их в облаке и на отдельном носителе, так как бумажные могут быть уничтожены;

иметь в телефоне список жителей с контактами;

определить, кто координирует действия, если голова отсутствует или сам пострадал;

создать общий чат дома и проверить, что в нем есть все жильцы;

договориться со стекольщиком, электриком и сантехником о порядке экстренного вызова;

проверить огнетушители, освободить эвакуационные пути и повесить схему эвакуации с отметками гидрантов, огнетушителей и выходов;

укомплектовать домовую аптечку и организовать обучение по медицинской помощи;

держать под рукой павербанк, чтобы голова всегда была на связи;

заранее выяснить, где поставить КУБО (контейнер для строительного мусора): требуются свободный заезд и достаточная высота для выгрузки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правило "двух стен" и подвал уже не спасают. Как выжить во время обстрела.