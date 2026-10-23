Киев может остаться без воды зимой? Кличко объяснил, что не так

Градоначальник озвучил цифры по резервному питанию и рассказал, на что город рассчитывает в ближайшие недели

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Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной Раде сообщил, что город закупил 103 генератора для "Киевводоканала", однако для стабильной работы системы водоснабжения в случае отключений электроэнергии необходимо дополнительное оборудование. Власти рассчитывают получить его в рамках плана устойчивости.

По словам Кличко, российские атаки на энергетическую инфраструктуру Киева усилились. Если в прошлом году было зафиксировано 19 попаданий дронов и ракет, то в 2026 году, который еще не завершился, их количество уже превысило 50. Эти цифры мэр привел, отвечая на вопросы журналистов BBC о подготовке столицы к зиме.

При этом указанные показатели касаются системы централизованного теплоснабжения.

Для водоканала заказали мощные дизельные электростанции

Отвечая на вопрос о защите объектов водоснабжения и канализации от возможных российских ударов, Кличко сообщил, что город уже приобрел 103 генератора различной мощности для "Киевводоканала".

Кроме того, Киев заказал мощные генераторы, фактически представляющие собой дизельные электростанции. По словам мэра, оборудование заказали даже при отсутствии необходимых средств.

"Объем водоснабжения достаточно большой, простым генератором это невозможно сделать", — пояснил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что генераторы не могут полностью решить проблему энергоснабжения. Такое оборудование требует регулярного обслуживания и не способно работать непрерывно без перерывов.

На генераторы могут уходить сотни тонн топлива в сутки

Кличко также обратил внимание на значительные расходы, связанные с использованием резервного оборудования.

По его словам, в прошлом году Киев расходовал более 300 тонн топлива в сутки исключительно на работу генераторов. При увеличении количества оборудования этот показатель может вырасти почти втрое.

Мэр отметил, что использование генераторов создает серьезную нагрузку как на городской бюджет, так и на систему технического обслуживания.

Виталий Кличко

Успеют ли подготовить водоснабжение к зиме

По словам Кличко, генераторы уже используются для обеспечения работы системы водоотведения. Он заверил, что проверил состояние соответствующих станций и они работают нормально.

Однако для бесперебойного водоснабжения в случае отключений электричества необходимо значительно больше оборудования.

"Что касается водоснабжения, то нужно большое количество генераторов, и еще дополнительно мы их должны в рамках плана устойчивости получить", — заявил мэр.

На вопрос, успеет ли город получить необходимое оборудование до наступления зимы, Кличко ответил, что власти делают все возможное для выполнения этой задачи.

Таким образом, Киев уже подготовил часть резервных мощностей для работы водоканала, однако обеспечение стабильного водоснабжения при длительных отключениях электроэнергии остается задачей, которую городу предстоит решить до зимы.

Как сообщал "Телеграф", все три десятка канализационных насосных станций Киева обеспечены резервным питанием. При отключении электричества автоматически запускаются генераторы, для которых предусмотрены запасы дизельного топлива на случай перебоев. Директор "Института города" Александр Сергиенко считает, что поэтому полная остановка канализационной системы маловероятна, хотя на отдельных станциях возможны перебои. Речь идет о водоотведении: устойчивость коммунальной инфраструктуры зависит от наличия генераторов и готовности резервного оборудования.