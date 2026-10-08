Самая уязвимая часть Киева: кто рискует остаться без света зимой

Какой части столицы грозит постоянная нехватка электричества и почему

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Левый берег Киева рискует столкнуться с постоянным дефицитом электроэнергии, если будут выведены из строя три электроцентрали. В межсезонье компенсировать потерю их мощностей невозможно, поэтому энергоснабжение этой части столицы особенно уязвимо.

Об этом в блиц-интервью УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, если будут выведены из строя ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, на Левобережье Киева будет наблюдаться дефицит генерации.

"Тогда на левом берегу будет стабильный дефицит электроэнергии. И это объективная реальность, потому что в межсезонье ничего построить невозможно, никакую дополнительную электростанцию", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что нереально заменить большое количество распределенной генерации – более гигаватта мощности ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. По этой причине на самом деле энергоснабжение левого берега столицы является наиболее рискованным.

Геннадий Рябцев. Фото: Открытые источники

Также Рябцев объяснил, что внедренные в Украине графики отключений света не связаны с повреждением генерирующих мощностей. На этот раз оккупанты нанесли удары по другим важным местам в энергосистеме.

Напомним, из-за российской атаки 8 октября в Киеве вводятся аварийные отключения электроэнергии. Отсутствие света наблюдается даже в Комитетах Верховной Рады, а из-за низкого напряжения в сети останавливается метро и другой общественный электротранспорт.